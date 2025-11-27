Designan a Alak para un homenaje a Mussi

El intendente, Julio Alak, anunció ayer que fue designado por la Federación Argentina de Municipios (FAM), para encabezar en el Congreso de la Nación el homenaje que se le rendirá al exintendente de Berazategui, fallecido esta semana, Juan José Mussi.

”Tuve el honor de haber sido designado representante de la FAM para homenajear en el Congreso a Juan José Mussi”, escribió Alak en sus redes sociales sobre el acto que se realizará por el histórico dirigente del PJ. Alak dijo que “de esta manera despedimos aun gran compañero, el mejor de nuestra generación”, añadió.