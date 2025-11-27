Un sector de Villa Castells sin agua por obras de Absa

Leyes económicas: postergan el proyecto para el endeudamiento
La empresa Aguas Bonaerenses informó que realizará hoy obras programadas, que afectarán el servicio en un sector de Villa Castells.
La compañía encargada de proveer los servicios de agua potable y saneamiento (cloacas) precisó que durante la jornada llevará adelante tareas de envainado sobre el Acueducto Norte en calle 13, desde 487 a 488.
“Por esa razón estará afectado el suministro de agua en el sector de Villa Castells mientras duren las tareas”, se indicó a través de un comunicado.
En tanto, se solicitó a los usuarios “cuidar las reservas domiciliarias de agua y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio”.
Ayer, debido a la rotura de una cañería provocada por terceros, ajenos a la empresa, se realizaron trabajos sobre Avenida 526, entre 28 y 30.
Absa también recordó que, ante dificultades en la prestación del servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
