Alerta por cianobacterias en el lago de la “Repu” y en el Río Santiago

En el marco del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia actualizó el “cianosemáforo” y emitió una alerta “Naranja”, por riesgo medio, en el lago de la República de los Niños, en Gonnet. Mientras, en la zona del Club Regatas de Ensenada rige un alerta “Amarillo” -riesgo bajo- que señala niveles inferiores a los de una floración.

Las cianobacterias o algas verdes azuladas, son los primeros organismos fotosintetizadores del planeta (hay registros fósiles de hace 3.000 millones de años). Son unas 2.400 especies. Algunas, pueden causar problemas en el agua al producir toxinas, que afectan la salud de las personas, animales y aves. Por este motivo, se recomienda evitar el contacto directo.

Los efectos más comunes en el organismo incluyen vómitos, diarreas, dolor de cabeza, debilitamiento muscular y alergias en la piel.

RECOMENDACIONES

Se recomienda evitar el contacto con las manchas verdes, lavarse con agua limpia en caso de entrar al río o laguna y no consumir alimentos que provengan del cuerpo de agua. Asimismo, se aconseja evitar el contacto con el agua teniendo especial cuidado con los mascotas y niños, y evitar bañarse; ante cualquier duda, consultar al guardavidas. Además, se sugiere observar la arena y evitar la zona que presenta manchas verdosas.