La Ciudad sin descanso por la ola de explosiones en festejos secundarios

Leyes económicas: postergan el proyecto para el endeudamiento
Se aproxima el cierre del ciclo lectivo y en La Plata esta semana crecieron los festejos de los estudiantes de la escuela secundaria en la vía pública, tanto las promociones de egresados como aquellos que pasan a sexto y último año del nivel medio educativo. Así, los jóvenes siguen copando las calles con batucadas, música, bailes y lo más controvertido que es el uso de pirotecnia entre la madrugada y las primeras horas de la mañana.
En el Centro y otros puntos de la Ciudad, desde la medianoche se sucedieron explosiones que no dejaron pegar un ojo. Así, varios platenses manifestaron su preocupación por la creciente ola de celebraciones estudiantiles extremadamente ruidosas.
“Cada mañana entre las 5 y a las 7 comienza a escucharse detonaciones que perjudican a las personas con discapacidades. No tienen empatía. Qué necesidad hay de molestar al otro”, planteó Silvia Franco, vecina de 62 y 28, tras otra madrugada para el olvido por las explosiones.
Un vecino del centro exclamó: “No pude dormir entrada la madrugada por las fuertes explosiones que no sé de dónde vienen o qué está sucediendo”.
Plaza Malvinas fue otro de los puntos críticos por los fuertes ruidos derivados de las celebraciones estudiantiles. “Prácticamente todas las mañanas de noviembre entre las 5 y las 6 se escuchan bombas en la zona de Plaza Moreno. Al parecer son chicos que festejan el egreso de la secundaria”, dijo una vecina afectada por las detonaciones.
