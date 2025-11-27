Una pérdida de agua lleva una década en 521 entre 140 y 141

Legislatura: sin acuerdo por el Endeudamiento, se aprobó el Presupuesto y la Ley Fiscal bonaerense
Legislatura: sin acuerdo por el Endeudamiento, se aprobó el Presupuesto y la Ley Fiscal bonaerense
Chiqui Tapia rompió el silencio tras la polémica en Rosario: "Me quedan muchos años más"
Con modificaciones, avanza en Concejo el nuevo Código de Ordenamiento Urbano de La Plata
El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo: desligaron a los jugadores y fallará el Tribunal de Ética
VIDEO.- Fuego y tensión vecinal en Tolosa: bomberos sofocaron un voraz incendio en un depósito
Inédito: un helicóptero descendió en medio de Plaza Moreno en La Plata
En fotos y videos | Impactante accidente en la Autopista La Plata: un camión se cruzó de carril y hay demoras
"No pienso rendirme": el mensaje de Diego García, ex futbolista de Estudiantes, tras ser condenado por abuso sexual
Brutal ataque en Barrio Norte: una pareja de jubilados fueron víctimas de una violenta banda delictiva
VIDEO. Piñas van, piñas vienen en Ensenada: un accidente desencadenó una brutal golpiza y una joven resultó herida
VIDEO.- Con la "pista del jardín", así siguieron y detuvieron al presunto asesino de la psiquiatra en City Bell
Estatales y docentes: día por día, el cronograma de pago de los haberes en diciembre 2025
VIDEO. Al voleo y "de un saque": la modalidad de ataques motochorros en el centro de La Plata
Con la llegada del calor: cuáles son los lugares de La Plata en alerta por cianobacterias
La China Suárez liquidó a Wanda Nara: “A mí me da lastima, nunca fui su amiga”
Duro golpe para Mauro Icardi: fue declarado deudor alimentario y Wanda Nara va "por todo"
"No estamos de acuerdo": la CGT endureció su postura al escuchar el proyecto de reforma laboral
Tremendo choque en una avenida de La Plata: un auto terminó "en el aire" contra una casa
Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final
Oficial | Entradas para Estudiantes - Central Córdoba: precio, cuándo y dónde comprarlas
Milei encabezó la reunión de Gabinete con Adorni en su nueva función y los sucesores de Bullrich y Petri
Tragedia en La Plata: una mujer arreglaba el techo de un galpón, la chapa cedió y cayó desde 6 metros
Miércoles y jueves sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa
Plaza Constitución, al estilo La Plata en 1997: ambientada como una estación de trenes nazi
Benjamín Vicuña plantó bandera sobre el futuro de sus hijos: “No va a ser la excepción”
En estado crítico: atacan a tiros a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington
“Es un esfuerzo que hago por él, que me ayuda y me presenta”: la China Suárez sobre su vínculo con Mauro Icardi
Aunque usted no lo crea: el día que la AFA "benefició" a Estudiantes, Barracas y Deportivo Riestra
Adrián Pallares y Rodrigo Lussich iniciaron Intrusos pidiendo una cadena de oración: clima de extrema preocupación
Dos menores cayeron tras una serie de robos en la zona de la subida a la Autopista: les secuestraron una pistola
Una pérdida de agua de hace hace diez años, en 521 entre 140 y 141, genera numerosos reclamos de los vecinos. “Hicieron dos pozos y esto generó que haya poca presión de agua en las viviendas”, dijo uno de los usuarios afectados y aclaró que ya realizaron quejas en ABSA y ante la Defensoría del Pueblo pero “nunca lo vienen a arreglar”, aseguró.
