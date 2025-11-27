Ingresos Brutos del 9% a entidades financieras

En el proyecto de Ley Fiscal que envió el Ejecutivo provincial a la Legislatura, figura un impuesto que apareció en el radar unas horas antes de que la iniciativa se discutiera en el recinto de Diputados.

La provincia de Buenos Aires incluyó en el proyecto de ley, una tasa de Ingresos Brutos (IIBB) de 9% a las entidades financieras que realicen operaciones con bonos u otros instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno nacional.

Diputados opositores calificaban a la iniciativa como parte de la batalla política entre el gobernador Axel Kicillof y el presidente Javier Milei. Porque la única jurisdicción que afecta es a la nacional. Y grava a los papeles que emita el Tesoro, el ministerio de Economía, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Anses u otro organismo nacional.

Lo hace modificando el Código Fiscal bonaerense, al eliminar la exención que estaba vigente para este tipo de operaciones.

El artículo 207, inciso c) del Código Fiscal establecía la exención de IIBB para “toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos” por la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades, así como las rentas producidas por los mismos.

El proyecto ahora agrega una cláusula que establece que “tampoco se encuentran alcanzadas por la exención las entidades financieras” en las operaciones con títulos “emitidos y/o que se emitan en el futuro por la Nación, sus rentas y/o los ajustes de estabilización o corrección monetaria”.

La exención se mantiene para las emisiones de deuda propias de la provincia de Buenos Aires o las de cualquier otra jurisdicción como las otras provincias, CABA o municipios, ya que estas fueron “omitidas” en la modificación que apunta a la Nación.

La modificación propuesta afecta a las entidades financieras, pero la excepción del impuesto no alcanza a agentes de bolsa y a intermediarios.

El presidente del bloque del PRO, Matías Ranzini criticó el nuevo impuesto: “Quieren recaudar más a toda costa a expensas de encarecer el financiamiento del sector privado”.