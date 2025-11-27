Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |PARA OPERACIONES CON BONOS O INSTRUMENTOS DE DEUDA DEL GOBIERNO NACIONAL

Ingresos Brutos del 9% a entidades financieras

27 de Noviembre de 2025 | 04:11
Edición impresa

En el proyecto de Ley Fiscal que envió el Ejecutivo provincial a la Legislatura, figura un impuesto que apareció en el radar unas horas antes de que la iniciativa se discutiera en el recinto de Diputados.

La provincia de Buenos Aires incluyó en el proyecto de ley, una tasa de Ingresos Brutos (IIBB) de 9% a las entidades financieras que realicen operaciones con bonos u otros instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno nacional.

Diputados opositores calificaban a la iniciativa como parte de la batalla política entre el gobernador Axel Kicillof y el presidente Javier Milei. Porque la única jurisdicción que afecta es a la nacional. Y grava a los papeles que emita el Tesoro, el ministerio de Economía, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Anses u otro organismo nacional.

Lo hace modificando el Código Fiscal bonaerense, al eliminar la exención que estaba vigente para este tipo de operaciones.

El artículo 207, inciso c) del Código Fiscal establecía la exención de IIBB para “toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos” por la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades, así como las rentas producidas por los mismos.

El proyecto ahora agrega una cláusula que establece que “tampoco se encuentran alcanzadas por la exención las entidades financieras” en las operaciones con títulos “emitidos y/o que se emitan en el futuro por la Nación, sus rentas y/o los ajustes de estabilización o corrección monetaria”.

LE PUEDE INTERESAR

Se votan el Presupuesto y la ordenanza Fiscal

LE PUEDE INTERESAR

Designan a Alak para un homenaje a Mussi

La exención se mantiene para las emisiones de deuda propias de la provincia de Buenos Aires o las de cualquier otra jurisdicción como las otras provincias, CABA o municipios, ya que estas fueron “omitidas” en la modificación que apunta a la Nación.

La modificación propuesta afecta a las entidades financieras, pero la excepción del impuesto no alcanza a agentes de bolsa y a intermediarios.

El presidente del bloque del PRO, Matías Ranzini criticó el nuevo impuesto: “Quieren recaudar más a toda costa a expensas de encarecer el financiamiento del sector privado”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Fuego y tensión vecinal en Tolosa: bomberos sofocaron un voraz incendio en un depósito

En fotos y videos | Impactante accidente en la Autopista La Plata: un camión se cruzó de carril y hay demoras

Inédito: un helicóptero descendió en medio de Plaza Moreno en La Plata

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo: desligaron a los jugadores y fallará el Tribunal de Ética

Plaza Constitución, al estilo La Plata en 1997: ambientada como una estación de trenes nazi

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich iniciaron Intrusos pidiendo una cadena de oración: clima de extrema preocupación
+ Leidas

El día D para el Pincha: conocerá si hay sanción

Enzo Pérez se va de River ¿en los planes del Pincha?

Domínguez espera por Carrillo, ¿será posible?

Leyes económicas: postergan el proyecto para el endeudamiento

Un juicio laboral pone en jaque a un conocido restó

El billar que resiste: del barrio al club y de la historia a una escuela para los chicos

Con cambios en las alturas y viviendas por parcela, el nuevo COU avanza en el Concejo

Tensa calma; sale el fallo: el Pincha espera para responder
Últimas noticias de Política y Economía

Por la reforma laboral: cruces entre la CGT y la Rosada

El consumo no levanta en los centros de compra

La invasión china llegó al barrio porteño de Once

Leyes económicas: postergan el proyecto para el endeudamiento
Policiales
Crimen en City Bell: el fiscal pidió la detención del jardinero
Fijan otra audiencia previa al juicio a “La Toretto”
Nueva marcha para pedir justicia por un asesinato en Tolosa
Brutal siniestro al borde de la tragedia en la Autopista
Noche de terror para una jubilada de Los Hornos
Deportes
El día D para el Pincha: conocerá si hay sanción
Tensa calma; sale el fallo: el Pincha espera para responder
Domínguez espera por Carrillo, ¿será posible?
Enzo Martínez: una figura inesperada en el sorprendente Gimnasia
Clima de tranquilidad en el inicio de la semana
Espectáculos
“Zootopia 2”: prejuicios, poder y diversidad
Otras novedades y la vuelta de “Orgullo y prejuicio”
Vuelve la cita con lo mejor del cine experimental
Cita internacional en el Teatro de Cámara
Otra vez al banquillo: Kevin Spacey volverá a la Justicia por agresión sexual
Información General
Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal
Detectan un posible rastro de materia oscura
Lanzan la primera vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo
La Anmat ordenó retirar del mercado varios lotes del Laboratorio Rigecin: "Desvío de calidad"
Sarampión: tras un nuevo brote la Provincia apunta a la vacunación infantil

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla