El papa León XIV inicia una delicada peregrinación a Turquía y Líbano

Leyes económicas: postergan el proyecto para el endeudamiento
Leyes económicas: postergan el proyecto para el endeudamiento
El billar que resiste: del barrio al club y de la historia a una escuela para los chicos
Enzo Martínez: una figura inesperada en el sorprendente Gimnasia
De vuelta a la época “prevacunal”: terror por enfermedades mortales
Con cambios en las alturas y viviendas por parcela, el nuevo COU avanza en el Concejo
Crimen en City Bell: el fiscal pidió la detención del jardinero
Visitante Ilustre La Mona Jiménez, tras los pasos de Johnny Depp
Definen por decreto la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil
El dólar oficial subió a $1.475; se dispararon los bonos y las acciones
Whirpool cerró una planta en Pilar, echó a 220 empleados y se va del país
Alerta en Ensenada por la crisis de los bomberos voluntarios
Alerta por cianobacterias en el lago de la “Repu” y en el Río Santiago
La Ciudad sin descanso por la ola de explosiones en festejos secundarios
Cestos de residuos desbordados, con olor nauseabundo, en 6 y 60
Reclamos de peatones por las veredas destruidas en la cuadra de 47 entre 6 y 7
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El papa León XIV emprende hoy su primer viaje al extranjero, una peregrinación a Turquía y Líbano que sería delicada en cualquier circunstancia, pero que es aún más complicada dadas las tensiones en Medio Oriente y la atención mediática que acompañará al primer pontífice estadounidense de la historia en el camino.
León está cumpliendo con un viaje que el papa Francisco planeó realizar, para conmemorar un importante aniversario con la Iglesia ortodoxa en Turquía. En Líbano, intentará apoyar a una comunidad cristiana que ha sufrido durante mucho tiempo, así como a los libaneses de todas las religiones que aún exigen justicia por la explosión en el puerto de Beirut en 2020.
León, quien pasó 12 años como superior de su orden religiosa agustiniana y dos décadas como misionero en Perú, dice que le encanta viajar.
En un detalle significativo, León planea pronunciar todos sus discursos en Turquía en inglés y en inglés y francés en Líbano, dejando de lado la lengua franca italiana del Vaticano en favor de idiomas que son comprendidos por más personas en esos países.
El principal impulso para viajar a Turquía, la primera parada en el viaje que arranca hoy 27 de noviembre y se prolongará hasta el 2 de diciembre, es conmemorar el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico del cristianismo. León rezará con el patriarca ecuménico Bartolomé, líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo, en el sitio de la reunión del año 325 d.C. -la actual Iznik- y firmará una declaración conjunta en un signo visible de unidad cristiana.
Las iglesias orientales y occidentales estuvieron unidas hasta el Gran Cisma de 1054, una división precipitada en gran medida por desacuerdos sobre la primacía del Papa. “Todos entendemos que 1.000 años de división han infligido una herida profunda que no puede ser sanada fácilmente”, dijo Bartolomé recientemente al respetado diario griego Kathimerini.
LE PUEDE INTERESAR
Perú: 14 años de prisión al expresidente Vizcarra
LE PUEDE INTERESAR
Al menos 44 muertos por un voraz incendio en Hong Kong
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí