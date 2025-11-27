Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo con pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

El Mundo |PRIMER VIAJE AL EXTRANJERO DEL PONTÍFICE ESTADOUNIDENSE

El papa León XIV inicia una delicada peregrinación a Turquía y Líbano

27 de Noviembre de 2025 | 03:31
Edición impresa

El papa León XIV emprende hoy su primer viaje al extranjero, una peregrinación a Turquía y Líbano que sería delicada en cualquier circunstancia, pero que es aún más complicada dadas las tensiones en Medio Oriente y la atención mediática que acompañará al primer pontífice estadounidense de la historia en el camino.

León está cumpliendo con un viaje que el papa Francisco planeó realizar, para conmemorar un importante aniversario con la Iglesia ortodoxa en Turquía. En Líbano, intentará apoyar a una comunidad cristiana que ha sufrido durante mucho tiempo, así como a los libaneses de todas las religiones que aún exigen justicia por la explosión en el puerto de Beirut en 2020.

León, quien pasó 12 años como superior de su orden religiosa agustiniana y dos décadas como misionero en Perú, dice que le encanta viajar.

En un detalle significativo, León planea pronunciar todos sus discursos en Turquía en inglés y en inglés y francés en Líbano, dejando de lado la lengua franca italiana del Vaticano en favor de idiomas que son comprendidos por más personas en esos países.

El principal impulso para viajar a Turquía, la primera parada en el viaje que arranca hoy 27 de noviembre y se prolongará hasta el 2 de diciembre, es conmemorar el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico del cristianismo. León rezará con el patriarca ecuménico Bartolomé, líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo, en el sitio de la reunión del año 325 d.C. -la actual Iznik- y firmará una declaración conjunta en un signo visible de unidad cristiana.

Las iglesias orientales y occidentales estuvieron unidas hasta el Gran Cisma de 1054, una división precipitada en gran medida por desacuerdos sobre la primacía del Papa. “Todos entendemos que 1.000 años de división han infligido una herida profunda que no puede ser sanada fácilmente”, dijo Bartolomé recientemente al respetado diario griego Kathimerini.

