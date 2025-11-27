Cierran caso contra Trump por injerencia electoral

Un juez desestimó ayer a pedido de un fiscal un caso de larga data contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que se acusaba al mandatario de intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia. La decisión se produjo después de que el fiscal Pete Skandalakis instara al juez del condado de Fulton, Scott McAfee, a cerrar el caso, argumentando que cae en jurisdicción federal y no estatal. Este es el fin del último de varios procesos penales contra Trump abiertos antes de que regresara al cargo en enero.

Tras conocerse la decisión judicial, Trump consideró que “la ley y la justicia” triunfaron. “La ley y la justicia han prevalecido en el gran estado de Georgia”, publicó Trump en Truth Social. Trump describió los cargos que pesaban en su contra como un “engaño ilegal, inconstitucional y antiamericano” que “nunca debió haberse presentado en primer lugar”.

En un documento de 23 páginas, el fiscal Skandalakis se refirió a una investigación federal dirigida por el fiscal especial Jack Smith, quien retiró sus propios cargos a fines de 2024 tras la reelección de Trump y, en sintonía, remarcó que buscar la acusación de todos los involucrados en el caso ‘Estado de Georgia contra Donald Trump’ sobre bases esencialmente federales sería igualmente improductivo.

El republicano y otras 18 personas fueron acusados de asociación ilícita y otros delitos en Georgia en 2023.

Esto fue por sus supuestos esfuerzos para subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado sureño. La acusación alegaba que hubo intentos de persuadir a funcionarios estatales de “encontrar” votos para revertir la estrecha derrota de Trump ante Joe Biden. Cuatro acusados admitieron cargos menores.