Cartonazo con pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Estatales bonaerenses cuándo cobro: día por día, el pago de haberes de noviembre 2025

26 de Noviembre de 2025 | 12:55

Escuchar esta nota

Se confirmó el cronograma de pago de los haberes de diciembre 2025 a los estatales, docentes y judiciales de la Provincia de Buenos Aires. En medio de la negociación de los sueldos, con un pedido firme de los gremios por los aumentos, el gobierno bonaerense dio a conocder las fechas de crobro.

Este es el calendario completo:

28 de NOVIEMBRE
Dirección de Vialidad
OCEBA
Instituto de la Vivienda

1 de DICIEMBRE    
Ministerio de Seguridad
Servicio Penitenciario
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
Patronato de Liberados
Instituto Provincial de Lotería y Casino
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

2 de DICIEMBRE    
Ministerio de Salud
Caja de Policía

3 de DICIEMBRE    
Fiscalía de Estado
Junta Electoral
Tribunal de Cuentas
Asesoría General de Gobierno
Secretaria General
Coordinación General Unidad Gobernador
Ministerio de las Mujeres y Diversidad
Ministerio de Economía
Contaduría General de la Provincia
Tesorería General de la Provincia
Mrio. de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
Fondo Provincial de Puertos
Mrio. De Desarrollo Agrario
Mrio. de Infraestructura y Servicios Públicos
Consejo de la Magistratura
Mrio. de Justicia y Derechos Humanos
Mrio. de Gobierno
Mrio. de Trabajo
Defensoría del Pueblo
Mrio. De Comunicación Pública
Agencia de Recaudación de Buenos Aires (A.R.B.A.)
Autoridad del Agua
Comisión de I. Científicas (CIC)
Comisión por la Memoria
Comité de Cuenca del Rio Recon. (COMIREC)
Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO)
Ente Adm. Astilleros Río Santiago
Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U)
Poder Legislativo
Universidad Pcial. del Sudoeste (U.P.S.O.)
Universidad Provincial de Ezeiza
Jefatura de Asesores del Gobernador
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
Mrio. de Ambiente
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
Ministerio de Transporte
Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich
Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo

4 de DICIEMBRE    
Poder Judicial

5 de DICIEMBRE    
Dirección General de Cultura y Educación 
DiPrEGeP

 

Se informó que los empleados del Instituto de Previsión Social (IPS) cobrará según el cronograma de la jurisdicción.

 

