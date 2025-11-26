Se confirmó el cronograma de pago de los haberes de diciembre 2025 a los estatales, docentes y judiciales de la Provincia de Buenos Aires. En medio de la negociación de los sueldos, con un pedido firme de los gremios por los aumentos, el gobierno bonaerense dio a conocder las fechas de crobro.

Este es el calendario completo:

28 de NOVIEMBRE

Dirección de Vialidad

OCEBA

Instituto de la Vivienda

1 de DICIEMBRE

Ministerio de Seguridad

Servicio Penitenciario

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

Patronato de Liberados

Instituto Provincial de Lotería y Casino

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

2 de DICIEMBRE

Ministerio de Salud

Caja de Policía

3 de DICIEMBRE

Fiscalía de Estado

Junta Electoral

Tribunal de Cuentas

Asesoría General de Gobierno

Secretaria General

Coordinación General Unidad Gobernador

Ministerio de las Mujeres y Diversidad

Ministerio de Economía

Contaduría General de la Provincia

Tesorería General de la Provincia

Mrio. de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica

Fondo Provincial de Puertos

Mrio. De Desarrollo Agrario

Mrio. de Infraestructura y Servicios Públicos

Consejo de la Magistratura

Mrio. de Justicia y Derechos Humanos

Mrio. de Gobierno

Mrio. de Trabajo

Defensoría del Pueblo

Mrio. De Comunicación Pública

Agencia de Recaudación de Buenos Aires (A.R.B.A.)

Autoridad del Agua

Comisión de I. Científicas (CIC)

Comisión por la Memoria

Comité de Cuenca del Rio Recon. (COMIREC)

Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO)

Ente Adm. Astilleros Río Santiago

Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U)

Poder Legislativo

Universidad Pcial. del Sudoeste (U.P.S.O.)

Universidad Provincial de Ezeiza

Jefatura de Asesores del Gobernador

Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires

Mrio. de Ambiente

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano

Ministerio de Transporte

Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich

Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo

4 de DICIEMBRE

Poder Judicial

5 de DICIEMBRE

Dirección General de Cultura y Educación

DiPrEGeP

Se informó que los empleados del Instituto de Previsión Social (IPS) cobrará según el cronograma de la jurisdicción.