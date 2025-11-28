Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mercados

Fuerte suba de las acciones, mientras que el dólar se durmió una siesta

28 de Noviembre de 2025 | 01:28
Edición impresa

Acciones y ADRs ganaron hasta 11% y el indicador porteño acumuló tres jornadas consecutivas en alza, a poco del cierre de semana.

En tanto, el dólar oficial se mantuvo sin cambios tras registrar cinco subas al hilo y luego de una licitación clave del Tesoro. Cabe resaltar, sin embargo, que la divisa norteamericana operó de forma limitada por el feriado de Estados Unidos debido al Día de Acción de Gracias.

En la Bolsa el S&P Merval cerró con una suba de 1,15%, hasta los 3.020.019,20 puntos. En dólares el índice sumó otra alza de 1,6% y alcanzó los U$S1.978. Con una sola rueda por delante para terminar la semana, acumula un avance del 7,7%.

El panel líder operó mayormente en positivo. Las principales subas fueron de Banco de Valores (7,30%), Central Puerto (2,44%) y Banco Macro (2,36%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas cerraron en verde. Las principales ganancias fueron de Edenor (11.47%), Banco Francés (10,71%) y Cresud (7,92%).

En los títulos públicos, el AL30 se mantuvo sin variaciones y el AL35 avanzó 0,37%; mientras que el Riesgo País se ubicó en 653 puntos tras subir 0,20%, según la medición de JP Morgan.

El dólar mayorista cerró en $1.441,00/$1.450,00 por unidad, $3,5 debajo del cierre previo. Con solo una rueda por delante para terminar esta semana, el tipo de cambio mayorista acumula una suba de $25 en línea con los $22 registrado en la semana anterior.

El nivel de tasas también se ubicó dentro de los parámetros previstos por los brokers.

Sin cambios
El dólar oficial cotizó a $1423,08 para la compra y a $1474,55 para la venta en el Banco Nación. En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubica en $1.425,20 para la compra y a $1.474,55 para la venta.

 

