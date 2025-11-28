La agremiación médica renovó autoridades

La Agremiación Médica Platense renovó parcialmente su comisión directiva en la asamblea anual ordinaria que se realizó esta semana. Asumieron nuevos vocales y revisores de cuentas.

Según se informó, tras abordar la memoria y balance de la institución, se proclamó la única lista presentada para la renovación parcial del Consejo Directivo, la Lista 10 Honestidad Médica, integrada por los siguientes candidatos: Nicolás Tibaldi, Andrea Fabris, Rodrigo Matamoros, Adriano Del Bono, Guillermo Bertoni, Patricio Andrade, Federico Rodríguez Mosquera, Juan Ignacio Valeff, Elías Cuevas, Pedro Quieto, Francisco De Pierris, Felipe Kenny y Mariano Carlos D´Elía.

Los profesionales asumieron los 5 cargos de vocales Titulares por dos años; 4 vocales Suplentes, 3 Revisores de Cuentas Titulares y 1 Revisor de Cuentas Suplente.

Tibaldi sostuvo que “hay grandes desafíos por delante y es importante que todos los médicos tiremos para el mismo lado”. Fabris dijo: “Me siento muy feliz con esta continuidad de trabajo, en un contexto social y económico que, sabemos, es muy difícil”.

Para el presidente de la AMP, Gastón Quintans, “es bueno que se sume gente nueva, sangre joven, con ideas renovadas. La idea es seguir trabajando para mejorar el honorario médico y las condiciones de trabajo de todos los agremiados”.