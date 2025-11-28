Jorge Macri, con acuerdo libertario

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, estaba cerca de lograr al cierre de esta edición la aprobación del Presupuesto 2026 tras cuaerdos con La Libertad Avanza (LLA) y otros bloques aliados. La sesión, prevista como extensa, incluía además el tratamiento del Código Fiscal, la Ley Impositiva y Arancelaria y la creación del Servicio Penitenciario local.

El acuerdo para asegurar los votos involucra un paquete de medidas económicas y políticas, entre ellas la discusión por la renovación de autoridades y la presidencia de comisiones de la Legislatura. El oficialismo obtuvo respaldo de LLA, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y Confianza Pública.

La bancada de Unión por la Patria, encabezada por Claudia Neira, anticipó su rechazo al proyecto y cuestionó la ausencia de diálogo directo con el oficialismo.

El entendimiento entre el PRO y LLA incluye exenciones y reducciones impositivas. Entre los puntos acordados, se amplía la exención de Ingresos Brutos para los Fondos Comunes de Inversión y se establece un alivio para monotributistas y pequeños contribuyentes, extendiendo la bonificación del Régimen Simplificado a sociedades de hecho e irregulares de hasta tres socios.