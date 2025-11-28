El veranito le abre paso a un fin de semana en el que dominarán las lluvias

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial
El calor de verano y en ascenso de la semana tenía su punto culminante anoche, con la llegada de la primera de varias lluvias que pronostica para todo el fin de semana el Servicio Meteorológico Nacional.
En la víspera, la temperatura llegó a los 31 grados, según el organismo, con viento que sopló del norte. Todo un adelanto de verano, pero hacia la noche comenzaban a gestarse chaparrones. La Comuna, a través del área de Hidrometeorología, informó que llegó ya en la noche un frente frío y con eso comenzó la descarga de agua. “De todos modos, los fenómenos previstos serían aislados y de corta duración”, se indicó.
Por su parte, el área de Defensa Civil de Berisso, fijó alerta amarillo: “Algunas tormentas podrán ser localmente fuertes, generando chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual”. En su sitio web, el Servicio Meteorológico Nacional dispuso alerta sólo para el área central de la región de Cuyo.
Hoy seguirá el avance del frente fresco. Traerá nubosidad variable y un marcado tiempo inestable, con descenso de la temperatura. Los vientos soplarán moderados del sector este, con algunas ráfagas que podrían sentirse en distintos puntos de la ciudad. Las marcas térmicas irán de 16 a 25 grados. Se esperan más lluvias durante la jornada de mañana y del domingo, con una máxima de 20 grados y una mínima de 16 en ambas jornadas.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
