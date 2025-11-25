Crece la incertidumbre y las quejas por el cierre del paso nivel de 1 y 38

Desde principios de noviembre y hasta quién sabe cuándo, vecinos, automovilistas y todo aquel que circule por la zona de 1 y 38 debieron y deben enfrentar un escenario de tránsito caótico.

Es que, desde el pasado 3 de noviembre, se interrumpió el circuito vehicular en el paso nivel de 1 y 38 -en ambos sentidos- para realizar diferentes obras sobre las vías del tren.

Las consecuencias inmediatas fueron largas colas sobre avenida 1, y conductores atascados tanto en diagonal 74 -uno de los caminos que une la Ciudad a la Autopista Buenos Aires La Plata- como en 38.

Bocinazos, gritos e insultos fueron algunas de las postales durante los primeros días en los alrededores de 1 y 38.

Hoy, tres semanas después, los automovilistas optan por otras opciones, como avenida 32 ó 122 para ingresar o salir de la Ciudad. Sin embargo, para los frentistas de la zona se convirtió en un verdadero dolor de cabeza: deben hacer malabares para salir o ingresar a sus hogares.

No obstante, en cuanto a la finalización de las obras -cuya tarea es el recambio de durmientes y de vías- se habían estipulado 30 días.

Ante la consulta de este diario, desde la Comuna advirtieron que las obras no están a su cargo y que a pesar de que habían advertido una duración de dos semanas, los responsable habían pedido un plazo de 30 días “si es que no surgen complicaciones”.

Asimismo, desde la empresa ferroviaria Trenes Argentinos -que tiene a su cargo el Tren Roca, entre otros- detallaron que la obra no está bajo su órbita pero probablemente “haya novedades durante la primera semana de diciembre”. Además, aseguraron que los responsables de las obras en el paso nivel de 1 y 38 es la Secretaría de Transporte de la Nación.

En este escenario, este diario se comunicó con el sector mencionado pero no obtuvo respuestas.