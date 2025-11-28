Sabrina Rojas anunció el final de Pasó en América: se sabe qué programa lo reemplazará

Ahora, Sabrina Rojas quedó en el centro de la escena televisiva después de que en las últimas semanas se multiplicaran las versiones sobre posibles cambios en la grilla de América TV y el futuro de Pasó en América.

Asimismo, se conoció que el canal analizaba distintas modificaciones para encarar el cierre del año y reacomodar el prime time.

Finalmente, la propia conductora despejó todas las dudas y confirmó en vivo lo que hasta ahora era un rumor instalado en las redes y en los pasillos del canal.

Lejos de mostrar tristeza, la actriz y conductora describió el cierre como una etapa cumplida y dejó en claro que el equipo transita el desenlace con entusiasmo: "Felices, contentos, con un montón de propuestas, pero terminamos. Uno nunca sabe cuándo puede volver. Nos vamos a divertir más que nunca y vamos a hacer lo que se nos cante", declaró Rojas.

Este movimiento implica una transición escalonada. Hasta que el nuevo formato de Beto Casella esté listo para salir al aire, Polémica en el Bar servirá como puente. Con la salida de Rojas y Tartu, el canal inicia una reconfiguración que busca fortalecer un prime time competitivo, mientras la conductora se prepara para encarar un 2026 con múltiples propuestas y la posibilidad abierta de un eventual regreso.