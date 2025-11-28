Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Señales de amor: Marcelo Tinelli y su hija Juana habrían superado la crisis, las fotos
28 de Noviembre de 2025

Sin dudas, Marcelo Tinelli está pasando uno de los momentos más difíciles de su carrera. Recordemos que, todo comenzó con una denuncia de su hija Juanita por amenazas. Así, se destapó una serie polémicas que, quizás, nadie se esperaba. La familia quedó dividida. Entonces, Soledad Aquino y sus hijas descreyeron de la joven, Paula Robles se plantó para defenderla y el conductor quedó solo.

Sin embargo, parece que todo empieza a solucionarse.

Ahora, Marcelo Tinelli compartió la foto más esperada: una posando con Juanita. Además, de la cena participaron su hijo Francisco y su primo El Tirri. La modelo, por su parte, solo la reposteó junto a dos emojis.

Hay señales. Hace apenas unos días, cuando fue el cumpleaños de Juanita y Marcelo le dedicó un tierno posteo. Ella le contestó con un texto conmovedor, en el que le decía todo lo que lo quería y lo importante que era en su vida.

Claro que entre tanto amor y posteos de reconciliación no hay rastros de sus hermanas mayores, Candelaria y Micaela. Fue la propia Cande la que dijo que no tenía comunicación con su hermana menor, al punto de que ni sabía sobre su vida. 

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

