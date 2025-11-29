Tragedia y dolor en el rock platense: murió un músico durante un show en un bar céntrico
Un trágico episodio conmocionó anoche a la escena rockera de La Plata. Ocurrió en el bar Blondie, ubicado en 11 entre 54 y 55, donde alrededor de las 22.30 se presentaba la banda de punk rock Loca Sensación.
Según relataron testigos, "durante el tercer tema del show, uno de los guitarristas se desplomó repentinamente sobre el escenario, sin causas aparentes. Los presentes intentaron reanimarlo durante varios minutos, hasta que se decidió trasladarlo de urgencia al Hospital San Martín de La Plata".
Según pudo saber este diario, la víctima fue identificada como Nahuel Niz de 35 años.
Pese al esfuerzo del personal médico, el músico falleció pasada la medianoche. La noticia generó profundo dolor entre familiares y amigos, que se mostraron completamente consternados.
El hecho golpeó además a toda la comunidad rockera platense, que lamenta la pérdida de uno de sus integrantes.
El dolor de la banda
En contacto con EL DIA, integrantes de Loca Sensación despidieron a Nahuel: "Te fuiste como vos quisiste tocando tu guitarra fuiste un gran compañero amigo tu partida nos dejó un gran vacío te vamos a extrañar muchísimo ya nada va ser igual nuestro pésame a la familia de Nahuel Niz tu banda Loca Sensación, Ezequiel, Lucas y Tito".
"Murió tocando en vivo"
"Que difícil momento Loca Sensación como dice el nombre de la banda muchas sensaciones, pero prima el dolor, la desazón, la impotencia, la tristeza. No todos los días vemos a un ser humano a un colega, que por mas que no conocemos no puedo dejar de empatizar, y lo voy a decir de manera cruda que es como se vivió “se murió tocando en vivo”, publicó en redes un colega del músico.
"Fue tan dramático que en lo colectivo nadie ¡sabía que hacer!, En mas de 30 y pico de años de recitales ¡nunca viví una cosa así! Un abrazo enorme a la gran familia de Loca Sensación que hoy esta de duelo. A la distancia pero tan cerca acá estamos para lo que necesiten", cierra el comentario.
