Intento de robo en Barrio Norte: delincuentes quisieron entrar a un edificio y escaparon

La Plata, capital del fútbol: el inagotable aporte de la Ciudad
La Plata, capital del fútbol: el inagotable aporte de la Ciudad
El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
La agenda en La Plata con muestras, ferias, peña y club de lectura
El fin de semana en La Plata comenzó fresco y nublado, y se esperan lluvias desde este sábado
Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad
Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP
Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal
Miranda! inauguró el "Nuevo Hotel Miranda" con una noche inolvidable en Noches Capitales
Bullrich se cruzó con Villarruel en su primer día en la Cámara alta
Suben las naftas desde el lunes por un nuevo tramo del impuesto
Las billeteras virtuales podrían pagar menos intereses a los clientes
Los números del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea
El 6 de diciembre se celebrará la Fiesta de la Frutilla en Meridiano V
Presentación de la libreta de la Asignación Universal por Hijo ante Anses
Plantados contra el poder: Gimnasia y Estudiantes, por igual
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un nuevo episodio de inseguridad se registró anoche en Barrio Norte, en La Plata, cuando delincuentes intentaron ingresar a un edificio ubicado en calle 38 entre 11 y 12. Según relataron los vecinos, el hecho ocurrió cerca de la medianoche y generó momentos de tensión entre los residentes.
De acuerdo con el testimonio de quienes viven en el lugar, los intrusos habrían intentado forzar uno de los accesos del edificio, pero el ruido alertó a un vecino que rápidamente dio aviso al 911. Minutos después, un móvil policial llegó a la zona y los sospechosos escaparon antes de concretar el robo.
Los vecinos contaron además que este no es el primer episodio: hace unos 15 días también habrían intentado violentar una entrada, lo que refuerza la preocupación por la reiteración de hechos en el mismo edificio.
Tras lo ocurrido, la víctima y los residentes anunciaron que realizarán la denuncia formal para que la Policía refuerce la vigilancia en la cuadra y se investigue si los intentos de ingreso están relacionados con la misma banda delictiva.
El hecho volvió a encender el alerta entre los habitantes del barrio, quienes reclaman mayor presencia policial y medidas de prevención ante la creciente inseguridad en la zona.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí