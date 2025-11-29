Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Intento de robo en Barrio Norte: delincuentes quisieron entrar a un edificio y escaparon

Intento de robo en Barrio Norte: delincuentes quisieron entrar a un edificio y escaparon
29 de Noviembre de 2025 | 09:29

Escuchar esta nota

Un nuevo episodio de inseguridad se registró anoche en Barrio Norte, en La Plata, cuando delincuentes intentaron ingresar a un edificio ubicado en calle 38 entre 11 y 12. Según relataron los vecinos, el hecho ocurrió cerca de la medianoche y generó momentos de tensión entre los residentes.

De acuerdo con el testimonio de quienes viven en el lugar, los intrusos habrían intentado forzar uno de los accesos del edificio, pero el ruido alertó a un vecino que rápidamente dio aviso al 911. Minutos después, un móvil policial llegó a la zona y los sospechosos escaparon antes de concretar el robo.

Los vecinos contaron además que este no es el primer episodio: hace unos 15 días también habrían intentado violentar una entrada, lo que refuerza la preocupación por la reiteración de hechos en el mismo edificio.

Tras lo ocurrido, la víctima y los residentes anunciaron que realizarán la denuncia formal para que la Policía refuerce la vigilancia en la cuadra y se investigue si los intentos de ingreso están relacionados con la misma banda delictiva.

El hecho volvió a encender el alerta entre los habitantes del barrio, quienes reclaman mayor presencia policial y medidas de prevención ante la creciente inseguridad en la zona.

