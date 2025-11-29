Miranda! inauguró el "Nuevo Hotel Miranda" con una noche inolvidable en Noches Capitales

La primera noche fue suficiente para entender que se estaba ante un acontecimiento mayor. Miranda! desembarcó en Noches Capitales y convirtió al Hipódromo de La Plata en un verdadero Nuevo Hotel Miranda!, inaugurando un fin de semana que ya quedó grabado en la historia reciente de la música en vivo de la ciudad.

Con la fecha del 28 de noviembre, el dúo abrió las puertas de su universo pop ante miles de personas que colmaron el predio y acompañaron cada gesto, cada coreografía y cada estribillo. La respuesta del público fue inmediata: una comunión perfecta entre escenario y platea que transformó el show en una celebración colectiva desde el primer minuto.

El repertorio recorrió los grandes hits que definieron generaciones —Perfecta, Don, Prisionero, Casualidad— combinados con las nuevas versiones de su reciente álbum conceptual, resignificadas en vivo a través de una puesta teatral, lúdica y visualmente deslumbrante. Pantallas, luces y cambios de escena potenciaron una experiencia diseñada al detalle, fiel al ADN glam y festivo del grupo.

Lejos de limitarse a un repaso de éxitos, Miranda! ofreció un espectáculo total: canciones convertidas en rituales, una estética reconocible al instante y una entrega absoluta que sostuvo la intensidad durante toda la noche.

El Hipódromo vibró al ritmo del pop en estado puro, con una audiencia que cantó de principio a fin y confirmó, una vez más, el lugar único que el dúo ocupa en la escena argentina.

Así, la primera fecha en Noches Capitales no solo marcó el arranque de dos jornadas históricas, sino que se erigió por mérito propio como una noche inolvidable.

Una inauguración a la altura de un Nuevo Hotel Miranda! que abrió sus puertas en La Plata y no dejó a nadie afuera. Hoy sábado será su segunda y última fecha en nuestra ciudad con localidades agotadas.