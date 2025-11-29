La Plata, capital del fútbol: el inagotable aporte de la Ciudad
La Plata, capital del fútbol: el inagotable aporte de la Ciudad
El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
La agenda en La Plata con muestras, ferias, peña y club de lectura
El fin de semana en La Plata comenzó fresco y nublado, y se esperan lluvias desde este sábado
Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad
Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP
Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal
Miranda! inauguró el "Nuevo Hotel Miranda" con una noche inolvidable en Noches Capitales
Bullrich se cruzó con Villarruel en su primer día en la Cámara alta
Suben las naftas desde el lunes por un nuevo tramo del impuesto
Las billeteras virtuales podrían pagar menos intereses a los clientes
Los números del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea
El 6 de diciembre se celebrará la Fiesta de la Frutilla en Meridiano V
Presentación de la libreta de la Asignación Universal por Hijo ante Anses
Plantados contra el poder: Gimnasia y Estudiantes, por igual
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La primera noche fue suficiente para entender que se estaba ante un acontecimiento mayor. Miranda! desembarcó en Noches Capitales y convirtió al Hipódromo de La Plata en un verdadero Nuevo Hotel Miranda!, inaugurando un fin de semana que ya quedó grabado en la historia reciente de la música en vivo de la ciudad.
Con la fecha del 28 de noviembre, el dúo abrió las puertas de su universo pop ante miles de personas que colmaron el predio y acompañaron cada gesto, cada coreografía y cada estribillo. La respuesta del público fue inmediata: una comunión perfecta entre escenario y platea que transformó el show en una celebración colectiva desde el primer minuto.
El repertorio recorrió los grandes hits que definieron generaciones —Perfecta, Don, Prisionero, Casualidad— combinados con las nuevas versiones de su reciente álbum conceptual, resignificadas en vivo a través de una puesta teatral, lúdica y visualmente deslumbrante. Pantallas, luces y cambios de escena potenciaron una experiencia diseñada al detalle, fiel al ADN glam y festivo del grupo.
Lejos de limitarse a un repaso de éxitos, Miranda! ofreció un espectáculo total: canciones convertidas en rituales, una estética reconocible al instante y una entrega absoluta que sostuvo la intensidad durante toda la noche.
LE PUEDE INTERESAR
La Mona, Ilustre: alegría, emoción y un show de gestos
LE PUEDE INTERESAR
Giro inesperado: Alberto Samid le puso los puntos a la China Suárez
El Hipódromo vibró al ritmo del pop en estado puro, con una audiencia que cantó de principio a fin y confirmó, una vez más, el lugar único que el dúo ocupa en la escena argentina.
Así, la primera fecha en Noches Capitales no solo marcó el arranque de dos jornadas históricas, sino que se erigió por mérito propio como una noche inolvidable.
Una inauguración a la altura de un Nuevo Hotel Miranda! que abrió sus puertas en La Plata y no dejó a nadie afuera. Hoy sábado será su segunda y última fecha en nuestra ciudad con localidades agotadas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí