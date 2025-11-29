Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP

Un correo anónimo, una amenaza de “masacre” y miles de estudiantes atravesados por la incertidumbre marcaron la mañana de ayer en varias facultades de la UNLP. El mensaje, adjudicado al supuesto “grupo terrorista 764”, llegó a distintas dependencias de la Universidad y obligó a activar un operativo de seguridad que incluyó al personal propio y de la Policía. Aunque solo la Facultad de Artes decidió cerrar sus puertas, el resto de las unidades académicas reforzó controles mientras la Justicia federal ya comenzó a investigar el origen.

Todo comenzó en las primeras horas de la mañana cuando las autoridades universitarias detectaron que el correo había ingresado a múltiples casillas institucionales: Presidencia, Rectorado, Bibliotecas, áreas administrativas y algunas facultades como Arquitectura, Informática, Económicas y Artes. El contenido hablaba de una “masacre” programada para el mismo día y llevaba la firma del supuesto “Grupo Terrorista 764”, quienes ya habían realizado intimidaciones similares a otras universidades del país durante las últimas semanas.

“Fui inspirado por Asmodeus a unirme al grupo 764 y ahora voy a hacer una masacre en la UNLP”, comenzó diciendo el escrito del supuesto agresor. Asimismo, según se indicaba, todo fue “inspirado en su intento de matanza fallida en la Universidad de Tres de Febrero”.

Además, dentro del cuerpo del mail se enviaron fotos de armas estilo “rifle de asalto”, las cuales se anunciaba que eran “para asesinar a tanta gente como sea posible” y luego “suicidarme porque la vida no me importa, ya que ninguna vida importa”.

Apenas se constató la recepción simultánea del mensaje, la Universidad realizó la denuncia formal que quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, bajo la carátula “Amenazas”. En paralelo se activó lo que desde la propia casa de estudios describieron como un operativo de seguridad “triangular”, integrado por la Guardia Edilicia, la Policía Bonaerense en el perímetro y de la delegación local de la Policía Federal dentro de los predios (por el carácter autónomo y de órbita nacional de la UNLP, sólo ese fuerza tiene jurisdicción ).

En tanto, mientras se avanzaba en la verificación del correo y se reforzaban los accesos, la Facultad de Artes ordenó evacuar preventivamente el edificio de Plaza Rocha y suspender sus actividades durante toda la jornada. En ese contexto, estudiantes y docentes salieron a la vereda sin información clara y muchos trasladaron sus clases al corazón del espacio verde de 7 y 60. “Nos dijeron que desalojemos, que había una amenaza y que era por precaución. No entendíamos qué pasaba”, relató un alumno a este diario.

La voz oficial llegó para la media mañana, cuando la casa de estudios difundió un comunicado para llevar tranquilidad y remarcar que el caso ya estaba bajo investigación federal. “Lo que sabemos por el momento es que, desde una cuenta de mail identificada como ´Belcebu 764´, se envió un texto con amenazas de muerte a una lista de destinatarios, al parece tomado al azar, que incluye cuentas oficiales de distintas áreas académicas y administrativas de facultades y dependencias. En algunas ya se consideraron acciones puntuales de protección preventiva”, resaltaba el informe.

Además, pese al impacto inicial, desde la UNLP aclararon que no existía un riesgo particular en Artes, sino que la decisión de cerrar fue exclusivamente preventiva. “No hay nada especialmente más grave en esa facultad. Quizás tomó más revuelo porque fue la única que cerró sus puertas”, explicó Gonzalo Albina, portavoz de la Universidad. Y sumó: “Algunos atribuyeron a que la amenaza había estado concretamente ahí o que había un mayor peligro. Sin embargo, lo cierto es que la amenaza llegó vía mail a toda la Universidad en general”.

Incluso, Albina destacó que, al mismo tiempo, en el edificio de Trabajo Social, ubicado a pocos metros, se desarrolló con normalidad un acto institucional con autoridades y estudiantes.

Hacia el mediodía, y tras una primera evaluación de las fuerzas de seguridad, se confirmó que no había elementos que indicaran un peligro concreto. Aunque las medidas preventivas se mantendrían durante varios días.

El episodio generó preocupación dentro y fuera de la comunidad universitaria, especialmente por la magnitud del sistema: más de 120 mil estudiantes, muchos de ellos del interior, cuyos familiares se enteraron del hecho a través de la repercusión pública. Por eso, desde la UNLP insistieron en un mensaje de tranquilidad y en la necesidad de esclarecer el origen del correo. “Es algo que en Argentina nos resulta sumamente extraño. Lo que llama la atención es que no hay referencias directas a la actividad universitaria y no sabemos por qué eligieron a las universidades. Pensar que tiene que ver con la época de exámenes nos parece un extremo demasiado grande”, admitió Albina.

La Justicia ahora trabaja en identificar el punto de emisión y la posible vinculación con otras amenazas similares registradas esta semana en las demás universidades.

