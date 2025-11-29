Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA

La Ciudad |Un correo anónimo encendió las alarmas en la casa de estudios

Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP

El mensaje sería del supuesto grupo internacional “terrorista” 764, que ya había advertido del hecho en otras universidades nacionales. Incertidumbre, alumnos evacuados y operativo “triangular” en varias facultades

29 de Noviembre de 2025 | 03:37
Edición impresa

Un correo anónimo, una amenaza de “masacre” y miles de estudiantes atravesados por la incertidumbre marcaron la mañana de ayer en varias facultades de la UNLP. El mensaje, adjudicado al supuesto “grupo terrorista 764”, llegó a distintas dependencias de la Universidad y obligó a activar un operativo de seguridad que incluyó al personal propio y de la Policía. Aunque solo la Facultad de Artes decidió cerrar sus puertas, el resto de las unidades académicas reforzó controles mientras la Justicia federal ya comenzó a investigar el origen.

Todo comenzó en las primeras horas de la mañana cuando las autoridades universitarias detectaron que el correo había ingresado a múltiples casillas institucionales: Presidencia, Rectorado, Bibliotecas, áreas administrativas y algunas facultades como Arquitectura, Informática, Económicas y Artes. El contenido hablaba de una “masacre” programada para el mismo día y llevaba la firma del supuesto “Grupo Terrorista 764”, quienes ya habían realizado intimidaciones similares a otras universidades del país durante las últimas semanas.

“Fui inspirado por Asmodeus a unirme al grupo 764 y ahora voy a hacer una masacre en la UNLP”, comenzó diciendo el escrito del supuesto agresor. Asimismo, según se indicaba, todo fue “inspirado en su intento de matanza fallida en la Universidad de Tres de Febrero”.

Además, dentro del cuerpo del mail se enviaron fotos de armas estilo “rifle de asalto”, las cuales se anunciaba que eran “para asesinar a tanta gente como sea posible” y luego “suicidarme porque la vida no me importa, ya que ninguna vida importa”.

Apenas se constató la recepción simultánea del mensaje, la Universidad realizó la denuncia formal que quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, bajo la carátula “Amenazas”. En paralelo se activó lo que desde la propia casa de estudios describieron como un operativo de seguridad “triangular”, integrado por la Guardia Edilicia, la Policía Bonaerense en el perímetro y de la delegación local de la Policía Federal dentro de los predios (por el carácter autónomo y de órbita nacional de la UNLP, sólo ese fuerza tiene jurisdicción ).

En tanto, mientras se avanzaba en la verificación del correo y se reforzaban los accesos, la Facultad de Artes ordenó evacuar preventivamente el edificio de Plaza Rocha y suspender sus actividades durante toda la jornada. En ese contexto, estudiantes y docentes salieron a la vereda sin información clara y muchos trasladaron sus clases al corazón del espacio verde de 7 y 60. “Nos dijeron que desalojemos, que había una amenaza y que era por precaución. No entendíamos qué pasaba”, relató un alumno a este diario.

LE PUEDE INTERESAR

Acerías Berisso: protesta en la casa de un dueño

LE PUEDE INTERESAR

Una rama enorme cayó sobre un auto en la cuadra de 68 entre 1 y 2

La voz oficial llegó para la media mañana, cuando la casa de estudios difundió un comunicado para llevar tranquilidad y remarcar que el caso ya estaba bajo investigación federal. “Lo que sabemos por el momento es que, desde una cuenta de mail identificada como ´Belcebu 764´, se envió un texto con amenazas de muerte a una lista de destinatarios, al parece tomado al azar, que incluye cuentas oficiales de distintas áreas académicas y administrativas de facultades y dependencias. En algunas ya se consideraron acciones puntuales de protección preventiva”, resaltaba el informe.

Además, pese al impacto inicial, desde la UNLP aclararon que no existía un riesgo particular en Artes, sino que la decisión de cerrar fue exclusivamente preventiva. “No hay nada especialmente más grave en esa facultad. Quizás tomó más revuelo porque fue la única que cerró sus puertas”, explicó Gonzalo Albina, portavoz de la Universidad. Y sumó: “Algunos atribuyeron a que la amenaza había estado concretamente ahí o que había un mayor peligro. Sin embargo, lo cierto es que la amenaza llegó vía mail a toda la Universidad en general”.

Incluso, Albina destacó que, al mismo tiempo, en el edificio de Trabajo Social, ubicado a pocos metros, se desarrolló con normalidad un acto institucional con autoridades y estudiantes.

Hacia el mediodía, y tras una primera evaluación de las fuerzas de seguridad, se confirmó que no había elementos que indicaran un peligro concreto. Aunque las medidas preventivas se mantendrían durante varios días.

El episodio generó preocupación dentro y fuera de la comunidad universitaria, especialmente por la magnitud del sistema: más de 120 mil estudiantes, muchos de ellos del interior, cuyos familiares se enteraron del hecho a través de la repercusión pública. Por eso, desde la UNLP insistieron en un mensaje de tranquilidad y en la necesidad de esclarecer el origen del correo. “Es algo que en Argentina nos resulta sumamente extraño. Lo que llama la atención es que no hay referencias directas a la actividad universitaria y no sabemos por qué eligieron a las universidades. Pensar que tiene que ver con la época de exámenes nos parece un extremo demasiado grande”, admitió Albina.

La Justicia ahora trabaja en identificar el punto de emisión y la posible vinculación con otras amenazas similares registradas esta semana en las demás universidades.

“Nos dijeron que desalojemos, que había una amenaza y que era por precaución. No entendíamos”

Valentín Estudiante en la Facultad de Artes

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Cómo siguen las actividades en las 17 facultades

“Grupo 764”: ¿red extremista digital o terroristas?
Multimedia

La facultad de artes fue la única que decidió cerrar sus puertas durante toda la jornada / adrián sosa

Cientos de estudiantes tuvieron clase en plaza Rocha / adrián sosa

El correo es conciso pero con indicaciones firmes y precisas / web

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes confirmó que apelará el polémico fallo de la AFA y que "confían en el arbitraje" en Santiago

Gimnasia elige presidente: responden los candidatos

Carrizo, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Romina Videla: un caso que conmocionó a La Plata

VIDEO. Tensión entre manifestantes y el conductor de una Ram en pleno centro platense

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74

Verdura que vuelve y se tira en La Plata: la caída del consumo pega en las quintas
+ Leidas

La Plata contra la AFA

Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia

Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario

Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP

Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA

Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad

Cierran una planta textil y echan a 20 operarios
Últimas noticias de La Ciudad

La Navidad se adelanta: un salvavidas para la caja

Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad

Tarifazo: al final, el micro subirá el 14,4 por ciento

La yerba, desregulada y con ajustes de precio
Espectáculos
La Mona, Ilustre: alegría, emoción y un show de gestos
Giro inesperado: Alberto Samid le puso los puntos a la China Suárez
“Vamo’ los pibes”: una oda a la amistad y a la desobediencia geriátrica
“La infiltrada”: vivir ocho años entre el miedo y la verdad
Susto con Rocío Marengo, internada y en reposo
Información General
Un enorme papelón: el riesgoso relato antivacunas
CABA tendrá su propio Servicio Penitenciario
Los números de la suerte del sábado 29 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un enorme papelón y el riesgoso relato antivacunas
El día de los materos, con grandes festejos organizados por el Museo del Mate
Policiales
Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal
Retiraron 82 mil ampollas de fentanilo contaminado
Violó por 30 años a su hija y es el padre de sus nietos
Tiene 16 años, a su padre preso y está acusada de asesinar al novio
Es inminente la liberación de un asesino no punible
Deportes
Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario
Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA
Gimnasia elige: Cuatro listas van por la presidencia
Herrera bajó las cargas, pero estará ante el Bicho
Los borrados en River se despidieron del plantel

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla