¡Una ganga! El “tutú” infantil de lujo que vale 49.000 dólares

30 de Noviembre de 2025 | 03:22
Si sos de esos padres con más dinero que sentido común, esta versión reducida del legendario Mercedes-Benz SL300 de los años 50 y 60 puede ser tuya por poco menos de 50.000 dólares. Anunciado como el auto de juguete perfecto tanto para niños como para adultos, este vehículo totalmente funcional cuenta con todas las características del original, incluyendo los escapes laterales, los indicadores e interruptores del tablero, así como el icónico emblema de Mercedes. Tiene una impresionante capacidad de carga de 120 kilos y está propulsado por un motor eléctrico de 1,5 kW que le permite alcanzar velocidades de hasta 45 km/h. Equipado con asientos de cuero ajustables, panel de instrumentos de aluminio, selector de modos de transmisión, subwoofer y luces funcionales, el Mercedes-Benz SL300 en miniatura no es ninguna broma. Con un precio de 4 millones de rublos (49.000 dólares), cuesta más que la mayoría de los coches de tamaño normal decentes, pero en Rusia se anuncia como un juguete para niños y adultos.

 

