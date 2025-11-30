Cuando perderse en un laberinto es pasarla bomba

Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título
El endeudamiento, el peronismo y el cuestionado apoyo a “Chiqui” Tapia
El plan de Milei para impulsar las reformas, el poder real de los sindicatos y los reacomodamientos
Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños
La expansión del parque de motos y cómo reconfigura la vida urbana en La Plata
La orientación vocacional llegó a la IA: qué le preguntan los jóvenes platenses antes de elegir una carrera
Los niveles de ruido en el Centro, muy por encima de lo saludable
Panorama económico: inversores desesperados en la búsqueda de algo que pueda dar ganancia
De golpe en golpe: en Barrio Norte están al borde del nocaut
Casas, cuentas y secretos: los 100 millones de dólares de Anderson y Demichelis
Diciembre en la tevé: las Fiestas llegan con regalos para todos en la pantalla chica
La obra de Giaconda Belli que encarna la memoria y la rebelión
Zamora arma un bloque propio en el Senado y se aleja del kirchnerismo
Macri volvió a apuntar contra Tapia en medio del escándalo en la AFA
El empleo estatal estará “a tiro” de la motosierra el año que viene
Donald Trump pierde la paciencia y le mete más presión a Nicolás Maduro
El propietario de un gigantesco laberinto de maíz en el norte de California, que en su día fue coronado como el más grande del mundo, quiere que los visitantes recuerden que perderse también puede ser divertido. “Es confuso. Es emocionante, y en un mundo de GPS y señalización constante, siempre sabes dónde estás, a dónde vas”, señaló Taylor Cooley, propietario de Cool Patch Pumpkins. “Cuando estás dentro del maíz, todo se ve igual hasta que te subes a un puente y dices ‘Oh, espera, estoy aquí. Pensé que estaba allá’”. El campo de calabazas y el laberinto de maíz de Cooley está ubicado en la Interestatal 80 entre Sacramento y San Francisco. En 2007, y de nuevo en 2014, Cool Patch Pumpkins entró en el Libro Guinness de los Récords Mundiales como el laberinto de maíz más grande del mundo. Se suele tardar alrededor de 45 minutos en completar el laberinto, que se extiende a lo largo de 16,2 hectáreas, y cuenta con cinco puentes diferentes que permiten a los visitantes elevarse por encima de las plantas. También es conocido por los elaborados diseños que Cooley y su equipo crean en el laberinto, que se pueden ver desde arriba. El de este año rindió homenaje a los agricultores. En temporadas anteriores recordaron a veteranos y equipos de emergencias con murales gigantes incluidos en el diseño.
