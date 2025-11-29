Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA

Información General |Qué implica

CABA tendrá su propio Servicio Penitenciario

CABA tendrá su propio Servicio Penitenciario
29 de Noviembre de 2025 | 04:09
La Legislatura porteña aprobó la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social (SPRS) durante la extensa sesión que culminó con la sanción del Presupuesto 2025. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, obtuvo 54 votos a favor y tres en contra tras cinco meses de tratamiento legislativo.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, calificó la decisión como un avance institucional relevante.

El SPRS dependerá de la Jefatura de Gobierno a través del Ministerio de Justicia porteño. Su personal será formado por el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), que también tendrá a su cargo la capacitación continua. La aprobación de la Ley de Ejecución de la Pena —que acompañó a este proyecto con 55 votos afirmativos— habilita a la CABA a administrar un sistema carcelario propio.

La estructura del servicio incluirá un director general, un subdirector general y tres direcciones específicas: Seguridad Penitenciaria; Diagnóstico, Tratamiento y Plan de Vida; y Recursos Humanos y Bienestar Laboral. La actividad penitenciaria será considerada un servicio esencial del Estado.

El organismo contará con agentes de Seguridad Penitenciaria, definidos como una fuerza civil armada y jerarquizada. Tendrán a su cargo la seguridad interna, la custodia, los traslados y el uso de la fuerza.

Además, se conformará un cuerpo profesional interdisciplinario, integrado por psicólogos, trabajadores sociales y educadores. Estos equipos diseñarán y supervisarán un “Plan de Vida” para cada persona condenada, con el objetivo de promover capacitaciones laborales, acompañar la reinserción al concluir la pena y reducir la reincidencia.

Desafíos

La aprobación del nuevo servicio se produce tras un año marcado por tensiones entre los gobiernos nacional y porteño debido a la sobrepoblación en las comisarías de la Ciudad. Actualmente, unas 2.000 personas se encuentran detenidas en dependencias policiales, muchas por causas federales, lo que excede las competencias locales. Durante 2024 se registraron varias fugas que profundizaron la discusión sobre responsabilidades y capacidad operativa.

Paralelamente, continúa la construcción de un pabellón en el penal de Marcos Paz, que permitirá descomprimir comisarías porteñas. El avance de esa obra también reaviva el debate sobre el cierre de la cárcel de Devoto, un proyecto anunciado en reiteradas oportunidades pero aún sin fecha concreta de ejecución.

 

