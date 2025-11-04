Huracán ganó y se ilusiona con los playoff

Huracán, en su lucha por ingresar a los playoff del Clausura 2025, consiguió ayer una gran victoria en su visita a Defensa y Justicia, al imponerse por 3 a 1 en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, en un partido que le fue favorable, sobre todo en el complemento, cuando logró sacar dos goles de diferencia.

Los goles del “Globo” fueron convertidos por los delantero Luciano Giménez y Matko Miljevic, mientras que el mediocmapista Leandro Lescano puso cifras definitivas al resultado.

Por el lado del “Halcón”, que también se mantiene en zona de playoff, Abiel Osorio había puesto el empate parcial.

Con este triunfo, Huracán, que venía de capa caída, se posicionó en el octavo puesto con 19 unidades; en tanto que Defensa y Justicia, que no pudo sostener la victoria parcial, se ubica en el séptimo lugar con la misma cantidad de puntos que el “Globo”.