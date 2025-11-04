La Academia no pasó de la igualdad ante el Ferroviario

Racing igualó sin goles ante Central Córdoba en su visita a Santiago del Estero. El empate deja a los dirigidos por Gustavo Costas en zona de playoff y copas internacionales, aunque lejos de Libertadores.

La Academia tuvo varias oportunidades para abrir el marcador en el complemento, con los intentos de Facundo Mura y Santiago Solari, pero el guardameta local, Alan Aguerre respondió de gran manera ante las chances generadas. Por su parte, el Ferroviario también contestó, pero no logró profundizar con los ataques. Cambeses también tuvo correctas actuaciones.

Ya en el final del partido, Martirena probó desde media distancia con un disparo cruzado que no le dio problemas al arquero. Asimismo, el encuentro estuvo algunos minutos demorados por una descompensación de un hincha local en la tribuna, que luego fue asistido por los médicos

De esta forma, Racing y Central no se sacaron diferencias. La próxima fecha la Academia recibe a Defensa, y el Ferroviario visita a Independiente (M).