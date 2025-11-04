Belgrano y Tigre quedaron en deuda

En un partido deslucido, Belgrano y Tigre, ambos en zona de playoff, empataron anoche sin goles, en uno de los partidos que cerró la decimocuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Esta igualdad le vino muy bien a Estudiantes, ya que conservó el quinto puesto en el Grupo A y a dos fechas del final depende de sí para meterse entre los mejores 8 de su zona.

Los dos equipos, que persiguen el mismo objetivo, ofrecieron un partido con pocas emociones sobre los arcos. Pero dentro de ese contexto, el Pirata fue más ambicioso y decidido, aunque falló en los metros finales.

Durante los noventa minutos buscó por todos los medios romper el cero, pero chocó contra una defensa bien parada, que supo resolver cualquier problema.

Tigre, que aún no cerró su clasificación, enfrentará en la próxima fecha (el domingo) a Estudiantes; mientras que Belgrano visitará a Argentinos Juniors, en La Paternal.