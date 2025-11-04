Evangelina Anderson se enojó con Wanda Nara en MasterChef: “Que se vaya”

Durante la última emisión de MasterChef Celebrity (Telefe), Evangelina Anderson se mostró visiblemente incómoda por las preguntas personales de Wanda Nara, quien la acorraló con comentarios sobre su vida sentimental tras separarse de Martín Demichelis.

Todo comenzó cuando Wanda, entre risas, le preguntó si estaba disfrutando de su nueva vida de soltera. “Estoy todo el día acá adentro”, respondió Eva con evasivas, mientras la conductora insistía: “¿Y no hay tiempo para el amor? ¿Y si aparece el Príncipe Azul?”.

Con tono serio, Anderson replicó: “No existe. Estoy enamorándome de mí misma”. Wanda siguió el juego, pero Eva marcó el límite: “Tengo que estar sola”. Cuando Nara bromeó diciendo “quédate sola mucho tiempo y con muchos a la vez”, la modelo soltó un contundente “Ah, bueno…” dejando en claro su malestar.

Ya detrás de cámaras, Evangelina fue sincera sobre lo que sintió: “Cada vez que pasa Wanda, no sé de qué manera decirle que se vaya. Me distrae. Me pregunta cosas incómodas”. La exmodelo remarcó que disfruta de esta nueva etapa sin pareja y lanzó una frase que dejó clara su postura: “¿Por qué Wanda tiene la idea fija de que hay que estar con alguien para ser feliz? Yo soy feliz sola”.