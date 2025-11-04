VIDEO.- Violencia extrema en el Normal 2 de La Plata: entran a la fuerza y atacan a golpes a alumnos y a una preceptora

Un episodio de violencia extrema se vivió esta mañana en el Colegio Normal 2 de La Plata, ubicado en Diagonal 78 entre 4 y 5, en donde un joven ajeno al establecimiento irrumpió violentamente y atacó a estudiantes y a una preceptora. En su intento por calmar al agresor, la preceptora sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Asustado, el personal solicitó la presencia de policías.

El ataque tuvo lugar en el patio del colegio, según consignaron fuentes del predio educativo. Personas presentes en el lugar capturaron imágenes de lo sucedido.

En los videos se observa el instante en que el joven ataca a puñetazos y empujones a varios alumnos. Uno de ellos cae al piso, y en esa situación de indefensión, es agredido con golpes de puño y patadas.

Otros alumnos y una preceptora acudieron inmediatamente para intentar frenar al atacante. Sin embargo, el joven no depuso su furia; por el contrario, la preceptora fue empujada y cayó al suelo, sufriendo una herida considerable en la cabeza.

En las imágenes difundidas posteriormente, se ve a la mujer recostada en el piso mientras era asistida por colegas y estudiantes. También se observa un manchón de sangre en su frente producto de la herida ocasionada.

En ese contexto de susto y desesperación, la comunidad educativa clamó con urgencia por la presencia policial y, minutos después, solicitó la inmediata intervención de las autoridades ministeriales.

Sin embargo, más allá de la intrusión de personas ajenas a la escuela, advirtieron que "prácticamente todas las semanas en el Normal 2 tenemos enfrentamientos entre alumnos de distintos años y la violencia parece imparable".

También aseguraron que "hay chicos que sufren amenazas por parte de otros, es una locura, y lo único que hacen las autoridades en estos casos es justificar las faltas".

Tensión en la puerta del Colegio Nacional

El acceso principal del Colegio Nacional "Rafael Hernández" de La Plata se convirtió este mediodía en un escenario de tensión y violencia debido a la masiva presencia de estudiantes del Normal 2, quienes se dirigieron al lugar para confrontar con alumnos de la institución que depende de la UNLP. Una pelea ocurrida durante una fiesta el fin de semana en el predio del Hipódromo habría sido el detonante de la dramática secuencia.

Imágenes captadas por vecinos que pasaban por el portón del establecimiento (ubicado en 1 y 49) muestran una oleada de jóvenes cruzando la avenida en forma de barricada, dirigiéndose directamente a la puerta del Colegio Nacional.

Según relataron los testigos, "iban cargados de bronca y no paraban de insultar, como si fuesen a pelear". En paralelo, estudiantes que esperaban fuera para acceder al edificio educativo se quedaron azorados por la presencia hostil de los jóvenes del Normal 2.

Se supo que la raíz del tenso momento fue un enfrentamiento a insultos y golpes entre alumnos de ambas instituciones durante una fiesta ocurrida en las instalaciones del Hipódromo, en la madrugada del domingo.

Ese episodio, desatado por causas que aún se desconocen, habría sido el detonante para la visita de confrontación de los estudiantes del Colegio Normal 2 al Nacional.

Más allá del tenso momento, no hubo que lamentar incidentes mayores. Sin embargo, se vivió una densa atmósfera de violencia que se espera se disipe para evitar que la situación escale en los próximos días.