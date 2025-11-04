Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define hoy el Súper Cartonazo | Jugá y ganá $8.000.000, $300.000 por línea o un auto 0KM o $20.000.000

Información General

Los médicos, acorralados por el desgaste profesional o Burnout: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"

AUDIO.- El Dr. Jorge Mazzone, presidente del Distrito I del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, afirmó que los profesionales "vienen con un estrés crónico desde hace rato". Alerta por el impacto en la calidad de atención a los pacientes.

Los médicos, acorralados por el desgaste profesional o Burnout: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"
4 de Noviembre de 2025 | 10:48

Escuchar esta nota

El Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires advirtió, a través de un documento, la “creciente y alarmante prevalencia del Síndrome de Burnout entre los profesionales de la Salud en Argentina”.

Asimismo, se detalló que el fenómeno “representa un grave riesgo tanto para la salud física y mental de los médicos, como para la calidad de atención que reciben los pacientes”.

Consultado al respecto, el Dr. Jorge Mazzone, presidente del Distrito I del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, brindó detalles del síndrome de Burnout y su impacto en la salud de quien lo sufre. "Es un conjunto de signos que padecen todos los integrantes de los equipos de salud -aunque se está viendo más en los médicos-, como consecuencia de la exposición prolongada al estrés crónico. Esto genera un conjunto de síntomas psíquicos y físicos que afectan gravemente el estado de salud de los profesionales y, claro, también impacta en la calidad de atención a la población.

En declaraciones que formuló este martes en la radio La Redonda 100.3, el directivo reveló que "esta problemática está afectando al 60% del equipo de salud, aunque ese porcentaje sube al 70% en el caso de los residentes".

En uno de sus párrafos, el informe del Colegio de Médicos destaca que 5 de cada 10 médicos consultados aseguraron “que no volvería a estudiar medicina, reflejando un profundo desgaste emocional y frustración vocacional que pone en jaque la sustentabilidad del sistema sanitario”. Para el Dr. Mazzone, se trata de un dato "tristísimo".

"Para nosotros siempre fue un orgullo llevar el guardapolvo blanco, desde nuestra época de estudiantes de medicina. Es un símbolo de nuestra vocación de asistencia a la gente. En cambio, hoy vemos que los médicos están absolutamente derrotados. Esa es la palabra. Porque vienen con un estrés crónico desde hace rato".

Y, en esa línea, agregó: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud, y ahora, unos años más tarde, el cuadro no se revierte. No hay políticas adecuadas para revertirlo y los médicos siguen en el pluriempleo. Por eso se desgastan en forma prematura y cuando les llega la edad ideal, por pleno conocimiento, capacidad y experiencia, ya no quieren ejercer más la medicina".

La entrevista completa, en el audio adjunto:

