Se define hoy el Súper Cartonazo | Jugá y ganá $8.000.000, $300.000 por línea o un auto 0KM o $20.000.000

Espectáculos

Tinelli rompió el silencio por la amenaza a su hija Juanita y le apuntó al "dueño de un medio"

4 de Noviembre de 2025 | 15:28

Escuchar esta nota

"Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada. Con paciencia, charlas, y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa,que tanto amo.Gracias por todo el apoyo siempre", comenzó Marcelo Tinelli en el descargo que hizo desde su cuenta de Twitter.

Si bien no dio nombres, dejó en claro de dónde viene la amenaza que recibió Juanita Tinelli: "El acoso y persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble. Lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso. Voy a seguir en Carnaval Stream, lugar que amo. Dejen de inventar, que se nota quien les da letra".

"El tema de mi deuda es claro. Yo no tengo deudas a nivel personal. La gente que trabaja conmigo hace 25 años, lo hace con mucha felicidad. Problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando. Mientras tanto seguimos dando empleo a mucha gente", siguió el conductor.

“En cuanto a la deuda, se habló ayer cualquier cosa. Yo y mi familia, por dinero que pedí y puse en San Lorenzo y de la cual soy uno de los garantes, venimos sufriendo hace 3 años una presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda, y quiere embargarnos y sacarnos todo”, manifestó en su descargo.

"Esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me 'asesinan', buscó comprar esa deuda (usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo. Eso es lo que fastidia a alguno de mis hijos", explicó Tinelli.

Además, explayó: “La amenaza la puede haber hecho cualquiera, pero lo que escuchó mi hija, fue lo que declaró en la Justicia. Ahora quiero declarar yo, apenas vuelva. Quiero sacarme este miedo, este acoso, esta manera de apretar, a la que nunca estuve expuesto. Hoy me expreso yo. Desde el dolor, la angustia, el miedo, y desde la verdad”.

“Ojalá la Justicia argentina resguarde a toda mi familia. Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo Juani. Entiendo tu temor. Estamos amenazados todos. Una amenaza que le llegó a mi hija Juani, a la que amo con locura. Mi familia está asustada por todo lo que viene de esta gente, que compró esa deuda a una mutual rosarina con antecedentes con gente pesada”, concluyó Marcelo Tinelli.

 

