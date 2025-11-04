Alcoholizado, chocó contra una cabina de gas en La Plata y está grave

Un joven permanece en grave estado tras chocar con su motocicleta contra una cabina de gas, este domingo por la noche. El accidente ocurrió en 520 y 158, en Melchor Romero.

Según indicaron fuentes policiales, el motociclista de 28 años estaba bajo los efectos del alcohol. En circunstancias que son materia de investigación, terminó impactando contra una cabina de gas y contra un poste de luz.

El joven fue encontrado tendido en la calle, por un vecino que salió al escuchar el estruendo en la puerta de su casa. Al ver la escena, llamó rápidamente al 911 y efectivos policiales llegaron junto a una ambulancia del SAME que lo asistió en el lugar y lo trasladó al Hospital de Romero.

En tanto, al no encontrar el vehículo, efectivos policiales pudieron saber que pertenecía a un amigo de la víctima, quien se la prestó y, al ver el accidente, fue a buscarla y se la llevó para su casa. El rodado se encuentra incautado.

La víctima continúa internada en terapia intensiva, en el Hospital A. Korn de Melchor Romero con traumatismo craneoencefálico grave, intubado y con ventilación mecánica.