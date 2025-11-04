El Volador “despegó” y se estrelló: así fue el tremendo palo del barrabrava de Gimnasia

Un nuevo siniestro vial encendió las alarmas en una caótica esquina de San Carlos, cuando "El Volador" Camilleri -líder de la barra de Gimnasia- protagonizó un accidente a bordo de su moto y resultó herido tras el choque con un auto en la intersección de la avenida 137 y la calle 42.

El hecho se registró durante la mañana de este martes y, según testigos, no llegó a frenar la moto marca Honda Tornado color blanca e impactó de lleno contra el lateral izquierdo del auto. Por fortuna, Camilleri llevaba casco, lo que evitó que las heridas sufridas fueran aún más graves.

Tras ello, recibió atención médica en el lugar del accidente y luego fue trasladado a un centro de salud municipal con politraumatismos leves y luego fue dado de alta, indicaron fuentes policiales.

La investigación fue caratulada como lesiones culposas y contó con la participación de personal policial y municipal que realizó las pericias correspondientes y ordenó la apertura de la calle mientras se normalizó el tránsito.

La esquina se convirtió en un escenario de accidentes en el último tiempo y varios automovilistas como también motociclistas han sufrido heridas por la magnitud del impacto. En junio de este año, un motociclista impactó de lleno contra el lateral de un vehículo que atravesaba la avenida 137, en este mismo cruce se produjo un choque en cadena producto del mal estado de la calzada. En esa oportunidad, uno de los conductores se vio obligado a reducir su marcha para atravesar un pozo y fue impactado por detrás.

También, dos camionetas chocaron violentamente y de milagro zafó un motociclista, que igual terminó derrapando. Una Ford Ranger y una F-100 pegaron con todo. Los vehículos involucrados terminaron en un zanjón a metros de estrellarse en la casa de un vecino.