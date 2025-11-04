Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este lunes | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón de El Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Información General

Los números de la suerte del martes 4 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del martes 4 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
4 de Noviembre de 2025 | 00:01
Edición impresa

Escuchar esta nota

 

ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

LE PUEDE INTERESAR

“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica

LE PUEDE INTERESAR

Bariloche: confirman la muerte de un hombre por hantavirus

SUERTE NUMERICA: 19-02-35. Ventajosa transacción comercial. La cooperación le tiene disconforme. Actitudes cerebrales en el amor. Tendrá una recompensa por la labor que está cumpliendo.

 

ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 14-50-13. La suerte comercial le acompaña. Aunque corre riesgos, el panorama es ideal para el amor. Nuevas amistades. Se aclaran asuntos personales. Buen día para hacer cambios en el hogar.

 

TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 13-50-11. Será necesario acelerar trámites para concluir trabajos o proyectos. Se prevén encuentros interesantes con alguien. Renacen esperanzas. Intermediarios. Buen día para el azar.

 

GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 34-19-00. Los problemas económicos tenderán a solucionarse. Luego de ciertos altibajos, llega el momento ideal. Optimismo en acciones. Ganancias inesperadas le alegran. Sea prudente.

 

CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 167-89-03. Nada debe firmar durante el día, ni dar su palabra para un negocio. Reconciliación con una persona querida. Celos que crean problemas. Salud regular. Tenga prudencia con automotores.

 

LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 67-89-03. Excelente día en cuanto a finanzas. Trámites y negocios se aceleran y también llegan a una contestación. Jornada agradable para sus empresas. Paz con amigo.

 

VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 24-08-71. Las ganancias y especulaciones a largo plazo tienen oportunidades. Su valor e intuición le permiten seguir adelante en el amor. Aproveche el día para salir de compras.

 

LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 50-07-81. Las exigencias y apresuramientos en sus tareas tienen disconformidad en usted. Celos en el amor... No acepte los consejos de las personas envidiosas.

 

SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 17-27-46. Inversiones, cambio de ramo, de firma o de lugar deben esperar. En amor: peligro de juzgar erróneamente. Renacen las esperanzas que ya creía perdidas.

 

CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 27-56-89. Tome garantías sólidas para las asociaciones o participación de bienes. Puede tener contratiempos en los sentimientos. Los celos no tienen ningún asidero.

 

ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 32-44-57. Sus dificultades laborales serán superadas gracias a un trabajo bien hecho. Las crisis sentimentales llegan a exasperarlo. No tome responsabilidades que no podrá cumplir.

 

PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 20-14-58. Persona muy influyente contribuye a facilitar importante puesto. Sea sincero en amor como en familia. Hoy es un día especial para tener momentos de felicidad.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se agudiza el conflicto por la acería de Berisso: protesta y movilización este lunes en La Plata

Tensión en Ringuelet por el incendio de una casa

Chris Martin vino al país solo para tocar con Tini

"Justicia Divina": estallaron los memes por el triunfo de Gimnasia en el Monumental

Súper Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones

"Gimnasia le ganó a River y al árbitro": cómo reaccionó el periodismo nacional tras el triunfo Tripero
+ Leidas

¿Qué necesita el Lobo para salvarse sin jugar?

Alarma por “epidemia” de Burnout entre profesionales de la salud

Alerta amarillo por tormentas en la Ciudad

Santilli no quiere hablar con Kicillof y lo cruzaron

“Más que una revancha fue un gran desafío”

Muslera: “No es limpio es todo muy obvio”

Hay multas de tránsito por arriba de $2.000.000

VIDEO. Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei
Últimas noticias de Información General

Cómo evitar caer en las garras de los estafadores

Para el 2050 podrían duplicarse las muertes por calor en Latinoamérica

“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica

Bariloche: confirman la muerte de un hombre por hantavirus
Policiales
La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero
Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause
El llanto de una madre y otra declaración clave
VIDEO. Por un embiste fatal, un joven inhabilitado para conducir hasta 2099
Preventiva por el doble femicidio en Córdoba
La Ciudad
Un llamado a vacunarse: entre la baja cobertura y la preocupación
El consumo, en caída libre: las familias se endeudan para lo básico
Hay multas de tránsito por arriba de $2.000.000
Universitarios ya evalúan la vía legal por el presupuesto
Alarma por “epidemia” de Burnout entre profesionales de la salud
Deportes
“Más que una revancha fue un gran desafío”
El plantel descansó tras el triunfo y recién volverá mañana a los entrenamientos en Estancia Chica
¿Qué necesita el Lobo para salvarse sin jugar?
Dalma Maradona se sumó al festejo tripero
Muslera: “No es limpio es todo muy obvio”
Espectáculos
Interna feroz: los Tinelli o cómo lo que brilla no es oro
Las películas de Luis Ortega, Daniel Hendler y más, protagonistas del 20º Fesaalp
Llega el tren del rock: AC/DC vuelve al país tras 16 años de espera
Noche de tango en el Teatro Argentino con show de Lidia Borda
El nuevo amor de Jennifer Aniston, ¿un chanta?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla