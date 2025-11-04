VIDEO.- Alarma por un incendio en la Refinería: qué pasó y qué informaron desde YPF

La refinería YPF volvió a ser escenario de otro incendio y se vivieron momentos de tensión en los alrededores. Ocurrió en la planta ubicada en el límite entre Ensenada, Berisso y La Plata.

Según pudo saber Diario EL DIA de distintas fuentes, "se registró un foco ígneo en uno de los equipos de la Refinería. El personal especializado ya estaría trabajando para controlarlo", sumaron.

Vecinos reportaron “enormes columnas de humo negro” desde Barrio Mosconi, lo que alteró la tranquilidad del martes. Ante ello, destacaron la rápida respuesta de los equipos y confirmaron que "no hay riesgo para la comunidad".

Qué indicaron desde YPF

En un comunicado emitido esta tarde, YPF informó "que hoy a las 15:30 se produjo un incendio en la unidad Toping D de la Refinería de La Plata".

"Inmediatamente, se intervino en la zona con la guardia de emergencias del Complejo. El incidente se encuentra circunscripto a la locación y se trabaja intensamente para controlar definitivamente la situación. Hasta el momento no se registraron heridos", detallaron

Por último, señalaron que "YPF continuará informando sobre el incidente a medida que surjan novedades".