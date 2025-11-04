Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Al filo de la tragedia vial en La Plata por fuerte choque entre una camioneta y una moto 

4 de Noviembre de 2025 | 10:24

Escuchar esta nota

 

Una mañana de revuelo se vivía en la intersección de 32 y 149 de la localidad de San Carlos, en La Plata, por el fuerte choque entre una camioneta y una moto, reportaron fuentes calificadas y vecinos de la zona. 

El siniestro, cuyas causas son todavía materia de investigación, ocurrió a media mañana y arrojó como saldo un motociclista herido, quien tuvo que ser asistido por una ambulancia del SAME y derivado de urgencia a un centro médico con lesiones de consideración, según se informó. 

El hecho, al producirse en una transitada esquina en donde hay un semáforo y numerosos comercios, dio lugar a un enorme revuelo e incluso vecinos se acercaron en el intento de brindar ayuda, al tiempo que dieron inmediato aviso al 911. 

La persona que iba en el moto-vehículo se llevó la peor parte al quedar tendida en el piso con fuertes dolores. Así permaneció hasta que arribó una ambulancia del SAME. En principio la salud de la persona no correría riesgos. 

A raíz del episodio vial intervino también personal policial con un operativo de seguridad que se extendió desde la intervención médica hasta la llegada de peritos que buscaban recabar datos para el esclarecimiento de lo sucedido. En este sentido, el tránsito en la zona presentó algunas complicaciones. 

Multimedia

Fotos: Iván Campos - EL DIA

