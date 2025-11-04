Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"

Lucas “Pata” Castro, referente de Gimnasia, se expresó con firmeza en redes sociales tras la victoria del Lobo frente a River en el Bosque, un partido que terminó envuelto en polémica por el arbitraje de Nazareno Arasa. El juez fue cuestionado por un penal mal cobrado a favor del equipo platense y por el tiempo excedido que agregó en el cierre del encuentro, lo que generó malestar en el mundo River y debate en todo el fútbol argentino.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), ya que ante la prensa no suele dar declaraciones, Castro compartió un mensaje que reflejó su malestar por lo sucedido, más allá del resultado positivo para su equipo: “Qué triste normalizar este tipo de conductas en el fútbol argentino. Hoy con el diario del lunes podemos estar satisfechos con el resultado, pero podría haber sido una noche lamentable”.

El mediocampista, que lleva 22 partidos jugados sobre 32 en la temporada, continuó: “Hay que ser conscientes que este tipo de accionar no solo ensucian nuestro fútbol sino que también pueden perjudicar muchísimo a cualquier institución. Hoy el escenario podría haber sido completamente distinto. En fin, se hizo justicia. ¡Vamos, Lobo!”.

El posteo rápidamente obtuvo apoyo desde la comunidad tripera, manifestando que "así deberían expresarse los jugadores". También importante su palabra que aunque no es el capitán, hacía tiempo no estaba en los primeros planos.