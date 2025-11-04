Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define hoy el Súper Cartonazo | Jugá y ganá $8.000.000, $300.000 por línea o un auto 0KM o $20.000.000

Deportes |En su cuenta de X

Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"

4 de Noviembre de 2025 | 10:07

Escuchar esta nota

Lucas “Pata” Castro, referente de Gimnasia, se expresó con firmeza en redes sociales tras la victoria del Lobo frente a River en el Bosque, un partido que terminó envuelto en polémica por el arbitraje de Nazareno Arasa. El juez fue cuestionado por un penal mal cobrado a favor del equipo platense y por el tiempo excedido que agregó en el cierre del encuentro, lo que generó malestar en el mundo River y debate en todo el fútbol argentino.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), ya que ante la prensa no suele dar declaraciones, Castro compartió un mensaje que reflejó su malestar por lo sucedido, más allá del resultado positivo para su equipo: “Qué triste normalizar este tipo de conductas en el fútbol argentino. Hoy con el diario del lunes podemos estar satisfechos con el resultado, pero podría haber sido una noche lamentable”.

El mediocampista, que lleva 22 partidos jugados sobre 32 en la temporada, continuó: “Hay que ser conscientes que este tipo de accionar no solo ensucian nuestro fútbol sino que también pueden perjudicar muchísimo a cualquier institución. Hoy el escenario podría haber sido completamente distinto. En fin, se hizo justicia. ¡Vamos, Lobo!”.

El posteo rápidamente obtuvo apoyo desde la comunidad tripera, manifestando que "así deberían expresarse los jugadores". También importante su palabra que aunque no es el capitán, hacía tiempo no estaba en los primeros planos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Se adelanta la tormenta en La Plata? Rige alerta amarillo y baja la temperatura

Se define hoy el Súper Cartonazo: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km ó 20 millones

Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero

VIDEO. Por un embiste fatal, un joven inhabilitado para conducir hasta 2099

Llega el tren del rock: AC/DC vuelve al país tras 16 años de espera

El nuevo amor de Jennifer Aniston, ¿un chanta?

“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones
+ Leidas

¿Se adelanta la tormenta en La Plata? Rige alerta amarillo y baja la temperatura

¿Qué necesita el Lobo para salvarse sin jugar?

Alarma por “epidemia” de Burnout entre profesionales de la salud

Hay multas de tránsito por arriba de $2.000.000

Max y el triunfo de Gimnasia ante River: “Más que una revancha fue un gran desafío”

Muslera: “No es limpio es todo muy obvio”

El público del Pincha también mostró su descontento

Santilli no quiere hablar con Kicillof y lo cruzaron
Últimas noticias de Deportes

La Plata está en orden: las Canarias recuperaron la corona y son nonacampeonas del Seven de la URBA

El Bicho reavivó una vieja polémica: "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo"

El argentino Faustino Oro, avanza en la Copa del Mundo con una brillante victoria

Max y el triunfo de Gimnasia ante River: “Más que una revancha fue un gran desafío”
Espectáculos
Julián Weich confesó que pensó en suicidarse y reveló la experiencia espiritual que sanó su vida
Confirman fecha para el primer estreno de la temporada en Mar del Plata: cuando y de quién se trata
Gustavo Scaglione reveló todo sobre las amenazas a Juana Tinelli
Bendita crisis: Beto Casella se va para América, ¿y qué pasará con Edith Hermida?
Creer o reventar: Wanda Nara y Maxi López pasaron del odio y el tabú a charlas de humor y mucha risa
La Ciudad
Se define hoy el Súper Cartonazo: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km ó 20 millones
¿Se adelanta la tormenta en La Plata? Rige alerta amarillo y baja la temperatura
Un llamado a vacunarse: entre la baja cobertura y la preocupación
El consumo, en caída libre: las familias se endeudan para lo básico
Hay multas de tránsito por arriba de $2.000.000
Política y Economía
Un informe proyecta un crecimiento de la economía en 2026 del 3% y una fuerte baja de la inflación
Milei otra vez viaja a Estados Unidos, pero esta vez no se reúne con Trump: ¿Y Messi?
Se viene la segunda: con gabinete renovado y reformas
El equilibrio presidencial con su nuevo equipo para evitar más internas
El mercado y los cambios en el gabinete, con reacción dispar
Policiales
Al filo de la tragedia vial en La Plata por fuerte choque entre una camioneta y una moto 
La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero
Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause
El llanto de una madre y otra declaración clave
VIDEO. Por un embiste fatal, un joven inhabilitado para conducir hasta 2099

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla