Baby Etchecopar estalló de furia por una fake news sobre su salud: "¡Asustan a mi familia!"

En medio de la preocupación de sus oyentes, Baby Etchecopar rompió el silencio en A24 tras los rumores que circularon en redes sociales sobre su supuesto fallecimiento.
El conductor explicó que todo comenzó después de que le tomaran la presión en Radio Rivadavia, donde se registró un valor alto: “Hoy me tomaron la presión en la radio, me subió a 15.8. Estoy engripado”, contó Baby, restándole dramatismo a la situación.
Sin embargo, poco después, en redes comenzó a circular una imagen falsa anunciando su muerte, lo que generó confusión y preocupación entre sus seguidores: “Esta foto es mentira. Colgaron que me había muerto”, dijo indignado al aire.
“Estos trolos… cuando juegan con estas cosas hay una familia e hijos que se asustan. Son muy boludos con internet”, agregó, molesto por el uso de contenidos falsos.
Etchecopar aseguró que la imagen viralizada fue generada con herramientas de inteligencia artificial, y pidió responsabilidad en el uso de estas tecnologías: “No me morí, esto está hecho con Inteligencia Artificial. Úsenla para cosas positivas”, pidió el periodista, llevando tranquilidad a su audiencia.
