Principio de incendio y susto en una conocida cafetería de City Bell

Principio de incendio y susto en una conocida cafetería de City Bell
4 de Noviembre de 2025 | 12:23

Escuchar esta nota

Un momento de susto y revuelo se vivió esta mañana en torno a la sucursal de una conocida cafetería que se encuentra en el centro de City Bell, reportaron fuentes oficiales. 

Se trata del local de Café Martínez que está situado en 13a Nº227 de esa localidad de la zona norte platense. De acuerdo con los reportes, se produjo un foco ígneo en una cabina que aloja las instalaciones eléctricas del lugar y que se encuentra en la parte externa del comercio, es decir, que da hacia la vereda.

Tras lo sucedido y al verse afectado el suministro eléctrico, el comercio suspendió momentáneamente la atención al público. Además, se colocó una cinta de seguridad para aislar a los transeúntes.

Afortunadamente, el inconveniente no pasó a mayores. El fuego no se propagó pero afectó considerablemente la cabina en donde estaba el tablero y algunos cables. 

En horas del mediodía personal especializado trabajaba con los artefactos a los fines de efectuar las reparaciones correspondientes y devolver el suministro eléctrico. 

