Milei recibe al embajador de Estados Unidos previo a un nuevo viaje

El mandatario participará de una cumbre de líderes mundiales que se realizará en Miami

4 de Noviembre de 2025 | 12:01

El presidente Javier Milei recibirá hoy al nuevo embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, según confirmaron fuentes oficiales.

El encuentro tendrá lugar previo al viaje que Milei emprenderá este miércoles rumbo a Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes de líderes mundiales que se celebra en la ciudad costera de Miami, de la que formarán parte su par Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y hasta Lionel Messi.

Previo al viaje, el mandatario le tomará juramento al flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada, y luego partirá hacia su viaje número 14 al país del norte.

La actividad se desarrollará en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA de los Miami Heat, y será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News.

De acuerdo al comunicado que difundió el America Business Forum, la lista completa de oradores confirmados incluye a Trump, Milei, Machado, Messi, Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google, Rafael Nadal, Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase, el actor Will Smith, Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1, y Adam Neumann, cofundador de Flow.

Por estas horas, la Casa Rosada trabaja en la lista de reuniones que el mandatario protagonizará, aunque descartan la posibilidad de que vuelva a concretar un intercambio informal con el republicano Donald Trump debido a las complicaciones en la agenda de ambos.

El viaje se da en un contexto de cambios para el Poder Ejecutivo que cerró la semana con la renuncia de Guillermo Francos por “los persistentes trascendidos” sobre su futuro, y el posterior anuncio de la sustitución de Adorni, y del ministro del Interior, Lisandro Catalán, que fue reemplazado por Diego Santilli.

