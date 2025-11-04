Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Todo mal entre Benjamín Vicuña y la China Suárez por sus hijos: “Llevo más de 40 días sin verlos”

Todo mal entre Benjamín Vicuña y la China Suárez por sus hijos: "Llevo más de 40 días sin verlos"
4 de Noviembre de 2025 | 19:33

Escuchar esta nota

El conflicto entre Benjamín Vicuña y Eugenia “La China” Suárez sumará un nuevo capítulo la semana próxima cuando los actores se crucen para “limar asperezas”, en el marco del régimen de visitas de sus hijos, que llevan 40 días en Turquía, junto a su mamá y Mauro Icardi.

Suárez regresará a Buenos Aires para realizar una rueda de prensa por la presentación de la serie “Hija del fuego: la venganza de la bastarda”, que se estrenará el próximo 19 de noviembre junto a Eleonora Wexler, Diego Cremonesi y gran elenco.

No obstante, en lo que respecta a cuestiones familiares, Suárez desembarcará en suelo argentino de la mano de sus hijos menores, Magnolia y Amancio Vicuña, quienes se reencontrarán con su padre, Benjamín Vicuña, tras 40 días de distancia, a pesar de haberse comunicado por videollamadas.

Tal como informó el periodista Guido Zaffora, los abogados representantes de ambas partes intentarán que el actor chileno y la intérprete mantengan un diálogo con el fin de limar asperezas, luego de que protagonizaron diversos cruces por la tenencia compartida de los niños que cumplen con un régimen escolar, también, en Turquía.

Anteriormente, el artista informó que se iría de vacaciones a Uruguay, así como la planeación de otros viajes junto a los menores, por lo que apunta a un nuevo régimen de visitas.

40 días sin sus hijos

"No veo a mis hijos más de cuarenta y tantos días. Es una situación que me toca vivir y no es el ideal, pero lo enfrento con madurez, amor hacia mis hijos e intento creer que es algo temporal, que luego va a volver todo a la normalidad”, relató el intérprete para la televisión chilena.

"Es muy triste, me cuesta asimilarlo, me parece una decisión muy drástica. Hablamos todos los días, pero lo más importante es que los extraño muchísimo. Cuando dos adultos no se ponen de acuerdo en algo tan básico como el lugar donde viven los hijos, no es un problemita, es un problema grave", continuó.

"Como hombre maduro, grande, termino por ceder en la decisión de que mis hijos estén con su mamá, creo que tienen que estar con ella porque Eugenia es una buena madre, pero también creo que mis hijos merecen estar con sus hermanos, en su colegio, en Argentina", concluyó Vicuña.

 

