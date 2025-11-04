Zaniratto, tras el triunfo de Gimnasia ante River en el Monumental: "Con orden y sacrificio pudimos sacar el partido adelante"

VIDEO.- Controlaron el incendio en la Refinería: qué pasó y qué informaron desde YPF
El entrenador de Gimnasia, Fernando Zaniratto, analizó el histórico triunfo 1-0 ante River en el Monumental, destacando la importancia del compromiso grupal, la estrategia puntual y la convicción en el debut de Nicolás Barroscheroto.
Tras conseguir una importante victoria de visitante frente a River Plate, Fernando Zaniratto, dialogó con El Equipo Deportivo sobre las claves del resultado, la gestión de errores individuales y los pilares del funcionamiento que busca establecer en el equipo.
Zaniratto explicó que la victoria en el Monumental fue producto de la planificación y el esfuerzo colectivo, un resultado que se logra cuando "se trabaja con mucha exigencia, se compromete todo el grupo unido, después salen fuerzas de donde no hay".
El técnico estableció un contraste con el partido anterior contra Estudiantes, donde el gol en contra al finalizar el primer tiempo los "tiró para abajo" y no tuvieron la fuerza para remontar. En cambio, el encuentro contra River "se dio como queríamos".
Si bien el resultado fue favorable, Zaniratto fue cauto respecto al rendimiento colectivo: "No me escondo, no es que jugamos un partidazo, que fuimos recontra superiores, que le llegamos por todos lados, eso está clarísimo". Sin embargo, enfatizó que "con nuestras armas, con nuestra estrategia, con nuestro orden y sacrificio, pudimos sacar el partido adelante y eso nos pone muy contentos". Según expresó el técnico, los jugadores "se dieron cuenta de que lo que habían preparado estaba bien" y que "tenían armas para llevarnos algo del Monumental".
Uno de los temas abordados fue la decisión de sostener a Max, a pesar de haber cometido un error en el gol de Carrillo en el clásico. Zaniratto explicó su filosofía ante este tipo de situaciones: "Cuando pasa ese tipo de errores, a mí me sale rectificarlo mucho más de lo que podía llegar a pensar antes de ese error".
Zaniratto explicó detalladamente por qué confió en darle la titularidad a Nicolás Barros Schelotto, el hijo de Guillermo que venía de la Reserva. La clave principal no fue solo su juego, sino su carácter: "Nico tiene una personalidad muy fuerte y no le iba a pesar".
Respecto a sus cualidades futbolísticas, el entrenador destacó que "juega muy bien y posee un muy buen pase, que tiene buena técnica, golpe y visión de juego".
Si bien se mostró optimista, Zaniratto fue realista sobre el proceso del juvenil: "Está clarísimo que le falta, no es un jugador que ya esté hecho, que ya es titular indiscutido". No obstante, su personalidad y juego hacen que confíe en que "esté cada día mejor".
