Maltrato animal en La Plata: detuvieron al hombre que atacó a escopetazos a sus perros tras el pedido de una fiscal

Una investigación por crueldad hacia animales culminó en un giro judicial de relevancia, tras el pedido de la Fiscalía Nº 17, una jueza convirtió la aprehensión en detención contra un hombre acusado de maltratar a perros en la localidad de Lisandro Olmos y amenazar de muerte a su cuñada.

El caso se originó el día 3 de noviembre de 2025, cuando en una vivienda de la calle 193 entre 54 y 55, el acusado realizó detonaciones con un arma de aire comprimido contra los animales y les propinó patadas. Como resultado, uno de los perros sufrió fractura de fémur. Además, la denunciante manifestó que el agresor la amenazó con prenderle fuego la vivienda si no retiraba los canes del predio.

La jueza de garantías a cargo del expediente -en este caso la titular del Juzgado N° 5- aceptó el pedido de detención por considerar que están agotados los plazos de flagrancia, y que existen “indicios vehementes y semiplena prueba” de los delitos imputados: maltrato animal (Ley 14.346) en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma.

El agresor permanece alojado en una alcaidía departamental de La Plata mientras avanza la investigación, que incluye certificación veterinaria de lesiones, imágenes de video viralizadas, testimonios del rescatista interviniente y mensajería intimidatoria enviada a la víctima.

El episodio generó un fuerte repudio social y entre organizaciones proteccionistas, que exigen mayor severidad en las sanciones de este tipo de delitos. También vuelve a poner bajo la lupa la necesidad de mayor control y sanciones efectivas ante el maltrato animal.