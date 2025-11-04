Está grave la pareja de la joven que murió quemada en Berisso

La pareja de Janet Rivero, la joven que murió quemada en Berisso, se encuentra grave producto de las heridas del fuego. El hombre, identificado como Joel Marcos Matías Salazar , pelea por su vida.

Janet, de 32 años, y Joel, de 35, estaban en su casa ubicada en 122 entre 17 y 18 cuando un llamado al 911 advirtió sobre una pelea. Al hacerse presentes, efectivos policiales se entrevistaron con el hombre, quien aseguró que su pareja habría intentado prenderlo fuego y las llamas la alcanzaron.

Janet fue hospitalizada con el 95% del cuerpo quemado y murió horas después. Tras varios días, se confirmó que Salazar se encuentra internado en el Hospital San Martín con quemaduras graves en más del 50% del cuerpo, tras ser derivado desde el Hospital Larrain de Berisso.

Permanece con respiración asistida y atención constante en terapia intensiva, bajo custodia policial. Las piernas serían las más afectadas, siguiendo por la espalda, cabeza y torso.

Descreen de su pareja

Por el momento, la única versión que se tiene es la que brindó Salazar, un empleado de la patrulla municipal de La Plata, quien, al arribo de los primeros efectivos a la finca de 122 entre 17 y 18, acusó a Rivero de querer prenderlo fuego con nafta después de una discusión.

Según su relato, en medio del ataque, sus prendas de vestir quedaron embebidas con el líquido inflamable y, al provocar el foco ígneo, no tuvo escapatoria. El tema es que muchos descreen de su aporte testimonial en esos instantes de desesperación absoluta, con el fuego consumiendo la vivienda e, incluso, los dos hijos más chicos de Yanet en esa ardorosa escena.

Se supo que muy cerca de ese domicilio habitan familiares de la mujer, quienes acudieron en su auxilio y pudieron rescatan a los chicos. Lamentablemente la situación de la mujer ya era irreversible, mientras Salazar pedía a gritos ayuda en la calle.

La causa tramita ante la fiscalía número siete de La Plata, a cargo de Virginia Bravo, que avanza con los peritajes y la toma de declaraciones testimoniales. La familia de Yanet quiere que la verdad salga a la luz. Tienen enormes dudas de lo ocurrido y necesitan una voz oficial que determine las responsabilidades de tan trágico evento.