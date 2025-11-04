Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Está grave la pareja de la joven que murió quemada en Berisso

Está grave la pareja de la joven que murió quemada en Berisso
4 de Noviembre de 2025 | 16:50

Escuchar esta nota

La pareja de Janet Rivero, la joven que murió quemada en Berisso, se encuentra grave producto de las heridas del fuego. El hombre, identificado como Joel Marcos Matías Salazar, pelea por su vida. 

Janet, de 32 años, y Joel, de 35, estaban en su casa ubicada en 122 entre 17 y 18 cuando un llamado al 911 advirtió sobre una pelea. Al hacerse presentes, efectivos policiales se entrevistaron con el hombre, quien aseguró que su pareja habría intentado prenderlo fuego y las llamas la alcanzaron. 

Janet fue hospitalizada con el 95% del cuerpo quemado y murió horas después. Tras varios días, se confirmó que Salazar se encuentra internado en el Hospital San Martín con quemaduras graves en más del 50% del cuerpo, tras ser derivado desde el Hospital Larrain de Berisso. 

Permanece con respiración asistida y atención constante en terapia intensiva, bajo custodia policial. Las piernas serían las más afectadas, siguiendo por la espalda, cabeza y torso.

Descreen de su pareja

Por el momento, la única versión que se tiene es la que brindó Salazar, un empleado de la patrulla municipal de La Plata, quien, al arribo de los primeros efectivos a la finca de 122 entre 17 y 18, acusó a Rivero de querer prenderlo fuego con nafta después de una discusión.

Según su relato, en medio del ataque, sus prendas de vestir quedaron embebidas con el líquido inflamable y, al provocar el foco ígneo, no tuvo escapatoria. El tema es que muchos descreen de su aporte testimonial en esos instantes de desesperación absoluta, con el fuego consumiendo la vivienda e, incluso, los dos hijos más chicos de Yanet en esa ardorosa escena.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Maltrato animal en La Plata: detuvieron al hombre que atacó a escopetazos a sus perros tras el pedido de una fiscal

LE PUEDE INTERESAR

Volvía de una financiera con un policía retirado y los asaltaron en Capital Federal: un motochorro muerto

Se supo que muy cerca de ese domicilio habitan familiares de la mujer, quienes acudieron en su auxilio y pudieron rescatan a los chicos. Lamentablemente la situación de la mujer ya era irreversible, mientras Salazar pedía a gritos ayuda en la calle.

La causa tramita ante la fiscalía número siete de La Plata, a cargo de Virginia Bravo, que avanza con los peritajes y la toma de declaraciones testimoniales. La familia de Yanet quiere que la verdad salga a la luz. Tienen enormes dudas de lo ocurrido y necesitan una voz oficial que determine las responsabilidades de tan trágico evento.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡9.000.000! El Cartonazo quedó vacante y el pozo es súper millonario: además, $300.000 por línea y un auto 0Km ó 20 millones

VIDEO.- Controlaron el incendio en la Refinería: qué pasó y qué informaron desde YPF

Llueve en La Plata: cesó alerta y así seguirá el clima

VIDEOS.- Otra jornada manchada por la violencia escolar en La Plata: golpes en Normal 2 y corridas en el Nacional

VIDEO.- El Volador “despegó” y se estrelló: así fue el tremendo palo del barrabrava de Gimnasia

Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero

Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"
+ Leidas

VIDEOS.- Otra jornada manchada por la violencia escolar en La Plata: golpes en Normal 2 y corridas en el Nacional

Llueve en La Plata: cesó alerta y así seguirá el clima

¿Qué necesita el Lobo para salvarse sin jugar?

VIDEO.- Controlaron el incendio en la Refinería: qué pasó y qué informaron desde YPF

Alarma por “epidemia” de Burnout entre profesionales de la salud

Hay multas de tránsito por arriba de $2.000.000

Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"

Max y el triunfo de Gimnasia ante River: “Más que una revancha fue un gran desafío”
Últimas noticias de Policiales

Entre Ríos: un hombre festejaba su jubilación y un vecino lo asesinó con una escopeta

Alcoholizado, chocó contra una cabina de gas en La Plata y está grave

VIDEO. Maltrato animal en La Plata: detuvieron al hombre que atacó a escopetazos a sus perros tras el pedido de una fiscal

Volvía de una financiera con un policía retirado y los asaltaron en Capital Federal: un motochorro muerto
Deportes
VIDEO. Zaniratto, tras el triunfo ante River en el Monumental: "Con orden y sacrificio pudimos sacar el partido adelante"
La Liga Profesional destacó a Insfrán y Zaniratto como los mejores de la fecha
La Plata está en orden: las Canarias recuperaron la corona y son nonacampeonas del Seven de la URBA
Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"
El Bicho reavivó una vieja polémica: "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo"
La Ciudad
VIDEOS.- Otra jornada manchada por la violencia escolar en La Plata: golpes en Normal 2 y corridas en el Nacional
¡9.000.000! El Cartonazo quedó vacante y el pozo es súper millonario: además, $300.000 por línea y un auto 0Km ó 20 millones
VIDEO.- Controlaron el incendio en la Refinería: qué pasó y qué informaron desde YPF
Avanza la renovación de la avenida 38 en San Carlos
4/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Mes aniversario: ¿Cuántas diagonales hay en el casco urbano de La Plata?
Espectáculos
Baby Etchecopar estalló de furia por una fake news sobre su salud: "¡Asustan a mi familia!"
Marcela Tinayre y la tajante respuesta sobre su pelea con Juana Viale: “Es mi hija y no la invité”
Tinelli rompió el silencio por la amenaza a su hija Juanita y le apuntó al "dueño de un medio"
Fede Vigevani en Vélez: cuánto cuestan las entradas para su show despedida en Argentina
Evangelina Anderson se enojó con Wanda Nara en MasterChef: “Que se vaya”
Información General
Los médicos, acorralados por el desgaste profesional o Burnout: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield
Vaca Muerta ya tiene salida al mar: finalizó la soldadura del extenso oleoducto que llega al Atlántico
Cómo evitar caer en las garras de los estafadores
Para el 2050 podrían duplicarse las muertes por calor en Latinoamérica

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla