VIDEO.- Controlaron el incendio en la Refinería: qué pasó y qué informaron desde YPF
VIDEO.- Controlaron el incendio en la Refinería: qué pasó y qué informaron desde YPF
VIDEO.- El Volador “despegó” y se estrelló: así fue el tremendo palo del barrabrava de Gimnasia
¡9.000.000! El Cartonazo quedó vacante y el pozo es súper millonario: además, $300.000 por línea y un auto 0Km ó 20 millones
VIDEOS.- Otra jornada manchada por la violencia escolar en La Plata: golpes en Normal 2 y corridas en el Nacional
Milei está reunido con el embajador de Estados Unidos previo a un nuevo viaje a Miami
La Liga Profesional destacó a Insfrán y Zaniratto como los mejores de la fecha
Baby Etchecopar estalló de furia por una fake news sobre su salud: "¡Asustan a mi familia!"
Tinelli rompió el silencio por la amenaza a su hija Juanita y le apuntó al "dueño de un medio"
Presupuesto 2026: con el “voto doble” de Benegas Lynch, el oficialismo obtuvo dictamen de mayoría
El caso Demonio García: con la declaración del ex jugador Pincha, se viene la etapa clave del juicio
Marcela Tinayre y la tajante respuesta sobre su pelea con Juana Viale: “Es mi hija y no la invité”
Alcoholizado, chocó contra una cabina de gas en La Plata y está grave
Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"
Evangelina Anderson se enojó con Wanda Nara en MasterChef: “Que se vaya”
Karina Milei recibió a Tronco y el resto de los diputados electos de LLA y les pidió “compromiso”
VIDEO. Maltrato animal en La Plata: detuvieron al hombre que atacó a escopetazos a sus perros tras el pedido de una fiscal
Está grave la pareja de la joven que murió quemada en Berisso
Al filo de la tragedia vial en La Plata por fuerte choque entre una camioneta y una moto
Principio de incendio y susto en una conocida cafetería de City Bell
En La Plata: arranca esta semana el jury a Julieta Makintach, la jueza del caso Maradona
Los médicos, acorralados por el desgaste profesional o Burnout: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"
Volvía de una financiera con un policía retirado y los asaltaron en Capital Federal: un motochorro muerto
Un informe proyecta un crecimiento de la economía en 2026 del 3% y una fuerte baja de la inflación
Adorni negó más cambios en el Gabinete y respondió las críticas de Macri
Bendita crisis: Beto Casella se va para América, ¿y qué pasará con Edith Hermida?
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
El Bicho reavivó una vieja polémica: "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo"
¡Se viene la cigüeña! María Belén Ludueña confirmó que espera un hijo con Jorge Macri
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La pareja de Janet Rivero, la joven que murió quemada en Berisso, se encuentra grave producto de las heridas del fuego. El hombre, identificado como Joel Marcos Matías Salazar, pelea por su vida.
Janet, de 32 años, y Joel, de 35, estaban en su casa ubicada en 122 entre 17 y 18 cuando un llamado al 911 advirtió sobre una pelea. Al hacerse presentes, efectivos policiales se entrevistaron con el hombre, quien aseguró que su pareja habría intentado prenderlo fuego y las llamas la alcanzaron.
Janet fue hospitalizada con el 95% del cuerpo quemado y murió horas después. Tras varios días, se confirmó que Salazar se encuentra internado en el Hospital San Martín con quemaduras graves en más del 50% del cuerpo, tras ser derivado desde el Hospital Larrain de Berisso.
Permanece con respiración asistida y atención constante en terapia intensiva, bajo custodia policial. Las piernas serían las más afectadas, siguiendo por la espalda, cabeza y torso.
Por el momento, la única versión que se tiene es la que brindó Salazar, un empleado de la patrulla municipal de La Plata, quien, al arribo de los primeros efectivos a la finca de 122 entre 17 y 18, acusó a Rivero de querer prenderlo fuego con nafta después de una discusión.
Según su relato, en medio del ataque, sus prendas de vestir quedaron embebidas con el líquido inflamable y, al provocar el foco ígneo, no tuvo escapatoria. El tema es que muchos descreen de su aporte testimonial en esos instantes de desesperación absoluta, con el fuego consumiendo la vivienda e, incluso, los dos hijos más chicos de Yanet en esa ardorosa escena.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Maltrato animal en La Plata: detuvieron al hombre que atacó a escopetazos a sus perros tras el pedido de una fiscal
Se supo que muy cerca de ese domicilio habitan familiares de la mujer, quienes acudieron en su auxilio y pudieron rescatan a los chicos. Lamentablemente la situación de la mujer ya era irreversible, mientras Salazar pedía a gritos ayuda en la calle.
La causa tramita ante la fiscalía número siete de La Plata, a cargo de Virginia Bravo, que avanza con los peritajes y la toma de declaraciones testimoniales. La familia de Yanet quiere que la verdad salga a la luz. Tienen enormes dudas de lo ocurrido y necesitan una voz oficial que determine las responsabilidades de tan trágico evento.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí