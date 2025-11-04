El dólar cedió $15 y cerró en $1.485

VIDEOS.- Otra jornada manchada por la violencia escolar en La Plata: golpes en Normal 2 y corridas en el Nacional
El dólar oficial cerró hoy en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $15 respecto del cierre de ayer.
De esta manera, la divisa norteamericana cortó la escalada que registró al inicio de semana, en donde se recalentó y quedó en la zona de $1.500. La baja fue del 1%.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.485 y $1.490 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.495.
El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta, con una suba de 0,7% en la jornada.
El mayorista se posicionó sobre los $1.471 y bajó 0,2% en el día. Quedó a $27 del techo de la banda, ubicado hoy en $1.498.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,4% hasta $1.494,31, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 0,3% hasta los $1.516,99.
Presupuesto 2026: con el "voto doble" de Benegas Lynch, el oficialismo obtuvo dictamen de mayoría
Francos y Catalán estuvieron en la Casa de Gobierno
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$40.786 millones.
