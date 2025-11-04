"¡Gracias Javi": Estudiantes anunció la venta de Javier Altamirano a la Universidad de Chile

El mediocampista chileno Javier Altamirano firmó su continuidad en Universidad de Chile hasta la temporada 2028, tras oficializarse su renovación por tres años. De esa forma, el club trasandino hizo uso de la opción de compra propuesta por Estudiantes tras la cesión a comienzos de este año.

La institución chilena destacó que la extensión contractual responde al “gran rendimiento en la presente temporada” del jugador, que ya cuenta con 40 partidos disputados, 7 goles y 3 asistencias en el torneo. Por su parte, Altamirano expresó su satisfacción: “Es un orgullo pertenecer ciento por ciento a la institución… me pone muy contento cumplir este objetivo que tuve desde principio de año. Estoy muy feliz de seguir acá”.

Con este paso, Universidad de Chile asegura a una de sus piezas clave de cara a los desafíos de la próxima temporada, marcando una apuesta clara por la continuidad y estabilidad del proyecto deportivo.