El JP Morgan proyecta un crecimiento de la economía en 2026 del 3% y una fuerte baja de la inflación

Un informe proyecta un crecimiento de la economía en 2026 del 3% y una fuerte baja de la inflación
Un informe proyecta un crecimiento de la economía en 2026 del 3% y una fuerte baja de la inflación
Al filo de la tragedia vial en La Plata por fuerte choque entre una camioneta y una moto
¿Se adelanta la tormenta en La Plata? Rige alerta amarillo y baja la temperatura
Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"
VIDEO.- Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei
Juana Tinelli: qué dice la carta y la fuerte respuesta del empresario apuntado por la amenaza
Milei otra vez viaja a Estados Unidos, pero esta vez no se reúne con Trump: ¿Y Messi?
La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero
El Presupuesto local 2026: más fondos para obras y seguridad
Bendita crisis: Beto Casella se va para América, ¿y qué pasará con Edith Hermida?
La Plata está en orden: las Canarias recuperaron la corona y son nonacampeonas del Seven de la URBA
El consumo, en caída libre: las familias se endeudan para lo básico
El Bicho reavivó una vieja polémica: "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo"
Max y el triunfo de Gimnasia ante River: “Más que una revancha fue un gran desafío”
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield
Se define hoy el Súper Cartonazo: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km ó 20 millones
El argentino Faustino Oro, avanza en la Copa del Mundo con una brillante victoria
¡Se viene la cigüeña! María Belén Ludueña confirmó que espera un hijo con Jorge Macri
Vaca Muerta ya tiene salida al mar: finalizó la soldadura del extenso oleoducto que llega al Atlántico
Llega el tren del rock: AC/DC vuelve al país tras 16 años de espera
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Peleas y ruidos, los dos flagelos que no dejan dormir a los platenses
El mercado y los cambios en el gabinete, con reacción dispar
El Presupuesto nacional, con una fuerte puja sobre cuándo tratarlo
Creer o reventar: Wanda Nara y Maxi López pasaron del odio y el tabú a charlas de humor y mucha risa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Además sostiene que acciones de empresas argentinas tienen margen para aumentar, ratificando la tendencia actual en el mercado
Escuchar esta nota
El banco estadounidense JP Morgan observa potencial alcista de las acciones argentinas, manteniendo el optimismo con el mercado local tras la fuerte escalada registrada la semana pasada luego del triunfo electoral del oficialismo.
En un nuevo informe, la entidad analizó que los papeles argentinos, particularmente los energéticos y bancarios, se mantienen en valores bajos a pesar del rally alcista de la última semana de octubre por lo que ven oportunidades de compra proyectando que todavía tienen margen para trepar.
Al expresar los argumentos que cimentan la visión optimista, hizo alusión a una combinación de factores políticos, económicos y de valuación del mercado que exhiben un escenario actual favorable para el país.
A nivel político, el reporte resaltó el fortalecimiento de la administración de Javier Milei tras las elecciones legislativas, señalando que “La Libertad Avanza y el PRO tienen un tercio de los votos en la Cámara Baja y el Senado, eliminando el riesgo de una destitución del Presidente”.
Al mismo tiempo, valoró que la aprobación del Gobierno se mantenga por encima del 40% mientras remarcó auspiciosamente indicadores económicos como la caída de la inflación, el superávit fiscal y la baja del riesgo país.
Por otro lado, el principal banco de inversión estadounidense elaboró proyecciones favorables para 2026, estimando un crecimiento del PBI del 3%, que estaría liderado por un rebote del 4,5% en el último trimestre y una notoria caída de la inflación al 11,8%, una cifra aún más baja que las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
LE PUEDE INTERESAR
Milei otra vez viaja a Estados Unidos, pero esta vez no se reúne con Trump: ¿Y Messi?
LE PUEDE INTERESAR
Se viene la segunda: con gabinete renovado y reformas
En paralelo, referenció valuaciones históricas para justificar el potencial de crecimiento. Actualmente, la relación entre el precio de las acciones y sus ganancias anuales se ubica en 9,7 veces. Al respecto, precisó que en períodos de optimismo (como la gestión de Mauricio Macri), esta relación llegó a ser de 13,3 veces, mientras que el piso se registró en 2021 con una valuación de 4,4 veces.
Otro de los pilares del optimismo es una posible reclasificación de Argentina al índice MSCI de Mercados Emergentes. El banco estima que esto inyectaría automáticamente US$2.600 millones en flujos de inversión al mercado accionario local.
Para lograr este salto clave, afirma que la Argentina debe remover los controles de capitales que aún subsisten. Aunque JP Morgan no espera que el regreso al status de Emergente se concrete antes de 2027, el potencial de este movimiento beneficia directamente a papeles como YPF, Galicia, Banco Macro, Vista, Pampa, TGS, BBVA y Central Puerto.
La entidad financiera proyecta un potencial de suba del 50% para Banco Macro y Grupo Galicia, y del 32% para YPF, lo que demuestra que, pese al reciente rally, las oportunidades de entrada persisten. Solo Banco Supervielle, tras su fuerte escalada, habría alcanzado su precio óptimo tras subir desde los US$5 hasta los US$12 por ADR en apenas un mes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí