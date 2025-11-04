El JP Morgan proyecta un crecimiento de la economía en 2026 del 3% y una fuerte baja de la inflación

El banco estadounidense JP Morgan observa potencial alcista de las acciones argentinas, manteniendo el optimismo con el mercado local tras la fuerte escalada registrada la semana pasada luego del triunfo electoral del oficialismo.

En un nuevo informe, la entidad analizó que los papeles argentinos, particularmente los energéticos y bancarios, se mantienen en valores bajos a pesar del rally alcista de la última semana de octubre por lo que ven oportunidades de compra proyectando que todavía tienen margen para trepar.

Al expresar los argumentos que cimentan la visión optimista, hizo alusión a una combinación de factores políticos, económicos y de valuación del mercado que exhiben un escenario actual favorable para el país.

A nivel político, el reporte resaltó el fortalecimiento de la administración de Javier Milei tras las elecciones legislativas, señalando que “La Libertad Avanza y el PRO tienen un tercio de los votos en la Cámara Baja y el Senado, eliminando el riesgo de una destitución del Presidente”.

Al mismo tiempo, valoró que la aprobación del Gobierno se mantenga por encima del 40% mientras remarcó auspiciosamente indicadores económicos como la caída de la inflación, el superávit fiscal y la baja del riesgo país.

Por otro lado, el principal banco de inversión estadounidense elaboró proyecciones favorables para 2026, estimando un crecimiento del PBI del 3%, que estaría liderado por un rebote del 4,5% en el último trimestre y una notoria caída de la inflación al 11,8%, una cifra aún más baja que las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En paralelo, referenció valuaciones históricas para justificar el potencial de crecimiento. Actualmente, la relación entre el precio de las acciones y sus ganancias anuales se ubica en 9,7 veces. Al respecto, precisó que en períodos de optimismo (como la gestión de Mauricio Macri), esta relación llegó a ser de 13,3 veces, mientras que el piso se registró en 2021 con una valuación de 4,4 veces.

Otro de los pilares del optimismo es una posible reclasificación de Argentina al índice MSCI de Mercados Emergentes. El banco estima que esto inyectaría automáticamente US$2.600 millones en flujos de inversión al mercado accionario local.

Para lograr este salto clave, afirma que la Argentina debe remover los controles de capitales que aún subsisten. Aunque JP Morgan no espera que el regreso al status de Emergente se concrete antes de 2027, el potencial de este movimiento beneficia directamente a papeles como YPF, Galicia, Banco Macro, Vista, Pampa, TGS, BBVA y Central Puerto.

La entidad financiera proyecta un potencial de suba del 50% para Banco Macro y Grupo Galicia, y del 32% para YPF, lo que demuestra que, pese al reciente rally, las oportunidades de entrada persisten. Solo Banco Supervielle, tras su fuerte escalada, habría alcanzado su precio óptimo tras subir desde los US$5 hasta los US$12 por ADR en apenas un mes.