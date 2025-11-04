Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define hoy el Súper Cartonazo | Jugá y ganá $8.000.000, $300.000 por línea o un auto 0KM o $20.000.000

Política y Economía

El JP Morgan proyecta un crecimiento de la economía en 2026 del 3% y una fuerte baja de la inflación

Además sostiene que acciones de empresas argentinas tienen margen para aumentar, ratificando la tendencia actual en el mercado

El JP Morgan proyecta un crecimiento de la economía en 2026 del 3% y una fuerte baja de la inflación
4 de Noviembre de 2025 | 09:54

Escuchar esta nota

El banco estadounidense JP Morgan observa potencial alcista de las acciones argentinas, manteniendo el optimismo con el mercado local tras la fuerte escalada registrada la semana pasada luego del triunfo electoral del oficialismo.

En un nuevo informe, la entidad analizó que los papeles argentinos, particularmente los energéticos y bancarios, se mantienen en valores bajos a pesar del rally alcista de la última semana de octubre por lo que ven oportunidades de compra proyectando que todavía tienen margen para trepar.

Al expresar los argumentos que cimentan la visión optimista, hizo alusión a una combinación de factores políticos, económicos y de valuación del mercado que exhiben un escenario actual favorable para el país.

A nivel político, el reporte resaltó el fortalecimiento de la administración de Javier Milei tras las elecciones legislativas, señalando que “La Libertad Avanza y el PRO tienen un tercio de los votos en la Cámara Baja y el Senado, eliminando el riesgo de una destitución del Presidente”.

Al mismo tiempo, valoró que la aprobación del Gobierno se mantenga por encima del 40% mientras remarcó auspiciosamente indicadores económicos como la caída de la inflación, el superávit fiscal y la baja del riesgo país.

Por otro lado, el principal banco de inversión estadounidense elaboró proyecciones favorables para 2026, estimando un crecimiento del PBI del 3%, que estaría liderado por un rebote del 4,5% en el último trimestre y una notoria caída de la inflación al 11,8%, una cifra aún más baja que las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

LE PUEDE INTERESAR

Milei otra vez viaja a Estados Unidos, pero esta vez no se reúne con Trump: ¿Y Messi?

LE PUEDE INTERESAR

Se viene la segunda: con gabinete renovado y reformas

En paralelo, referenció valuaciones históricas para justificar el potencial de crecimiento. Actualmente, la relación entre el precio de las acciones y sus ganancias anuales se ubica en 9,7 veces. Al respecto, precisó que en períodos de optimismo (como la gestión de Mauricio Macri), esta relación llegó a ser de 13,3 veces, mientras que el piso se registró en 2021 con una valuación de 4,4 veces.

Otro de los pilares del optimismo es una posible reclasificación de Argentina al índice MSCI de Mercados Emergentes. El banco estima que esto inyectaría automáticamente US$2.600 millones en flujos de inversión al mercado accionario local.

Para lograr este salto clave, afirma que la Argentina debe remover los controles de capitales que aún subsisten. Aunque JP Morgan no espera que el regreso al status de Emergente se concrete antes de 2027, el potencial de este movimiento beneficia directamente a papeles como YPF, Galicia, Banco Macro, Vista, Pampa, TGS, BBVA y Central Puerto.

La entidad financiera proyecta un potencial de suba del 50% para Banco Macro y Grupo Galicia, y del 32% para YPF, lo que demuestra que, pese al reciente rally, las oportunidades de entrada persisten. Solo Banco Supervielle, tras su fuerte escalada, habría alcanzado su precio óptimo tras subir desde los US$5 hasta los US$12 por ADR en apenas un mes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Se adelanta la tormenta en La Plata? Rige alerta amarillo y baja la temperatura

Se define hoy el Súper Cartonazo: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km ó 20 millones

Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero

VIDEO. Por un embiste fatal, un joven inhabilitado para conducir hasta 2099

Llega el tren del rock: AC/DC vuelve al país tras 16 años de espera

El nuevo amor de Jennifer Aniston, ¿un chanta?

“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones
+ Leidas

¿Se adelanta la tormenta en La Plata? Rige alerta amarillo y baja la temperatura

¿Qué necesita el Lobo para salvarse sin jugar?

Alarma por “epidemia” de Burnout entre profesionales de la salud

Hay multas de tránsito por arriba de $2.000.000

Max y el triunfo de Gimnasia ante River: “Más que una revancha fue un gran desafío”

Muslera: “No es limpio es todo muy obvio”

Santilli no quiere hablar con Kicillof y lo cruzaron

El público del Pincha también mostró su descontento
Últimas noticias de Política y Economía

Milei otra vez viaja a Estados Unidos, pero esta vez no se reúne con Trump: ¿Y Messi?

Se viene la segunda: con gabinete renovado y reformas

El equilibrio presidencial con su nuevo equipo para evitar más internas

El mercado y los cambios en el gabinete, con reacción dispar
Información General
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield
Vaca Muerta ya tiene salida al mar: finalizó la soldadura del extenso oleoducto que llega al Atlántico
Cómo evitar caer en las garras de los estafadores
Para el 2050 podrían duplicarse las muertes por calor en Latinoamérica
“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica
Policiales
Al filo de la tragedia vial en La Plata por fuerte choque entre una camioneta y una moto 
La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero
Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause
El llanto de una madre y otra declaración clave
VIDEO. Por un embiste fatal, un joven inhabilitado para conducir hasta 2099
Deportes
La Plata está en orden: las Canarias recuperaron la corona y son nonacampeonas del Seven de la URBA
Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"
El Bicho reavivó una vieja polémica: "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo"
El argentino Faustino Oro, avanza en la Copa del Mundo con una brillante victoria
Max y el triunfo de Gimnasia ante River: “Más que una revancha fue un gran desafío”
Espectáculos
Confirman fecha para el primer estreno de la temporada en Mar del Plata: cuando y de quién se trata
Gustavo Scaglione reveló todo sobre las amenazas a Juana Tinelli
Bendita crisis: Beto Casella se va para América, ¿y qué pasará con Edith Hermida?
Creer o reventar: Wanda Nara y Maxi López pasaron del odio y el tabú a charlas de humor y mucha risa
Messi y Antonela, a pura ternura en el cumple de Thiago

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla