Marcela Tinayre y la tajante respuesta sobre su pelea con Juana Viale: “Es mi hija y no la invité”

Marcela Tinayre fue tajante con los medios de comunicación al referirse a la supuesta pelea con su hija, Juana Viale, luego de que la actriz se habría ausentado del cumpleaños 75 de la locutora, quien además desmintió que reemplazará a su madre -Mirtha Legrand- en las elegantes cenas televisivas.

En un evento para recaudar fondos destinados al Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, Tinayre dejó en claro todo y ante la consulta por un posible reemplazo de la diva en la conducción de su programa, la locutora se mostró indignada: “¡No! -reiteró- Acabo de entrar y me dicen disparates, uno detrás del otro”.

“Ni la voy a reemplazar, ni estoy peleada con mi hija ¿Quién dijo eso?”, refutó Marcela y explicó, sobre los rumores de un conflicto con Juana Viale, que la actriz “estaba de viaje y llegó a las cuatro de la mañana a mi casa”, al tiempo en que, con sarcasmo ironizó: “Es mi hija y no la invité”.

Como si fuera poco, la locutora despejó cualquier tipo de duda y, frente a la gran cantidad de medios que sostenían un micrófono a la espera de sus declaraciones, cerró tajante: “Es todo absolutamente mentira”, apuntó antes de retirarse del brazo de su madre.