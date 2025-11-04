Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Presupuesto 2026: con el “voto doble” de Benegas Lynch, el oficialismo obtuvo dictamen de mayoría

Presupuesto 2026: con el "voto doble" de Benegas Lynch, el oficialismo obtuvo dictamen de mayoría
4 de Noviembre de 2025 | 14:47

Escuchar esta nota

El oficialismo se encaminaba hoy a tener dictamen de mayoría para el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026, en la Comisión de Presupuesto, aunque su objetivo es tratar la iniciativa en sesiones extraordinarias.

El dictamen del oficialismo reunía 20 firmas mientras que el dictamen de Unión por la Patria reunía la misma cantidad pero, al haber empate, tiene voto doble el presidente de la comisión, Alberto 'Bertie' Benegas Lynch.

Encuentro Federal, que preside Miguel Pichetto, presentó un dictamen propio con seis firmas, mientras que la izquierda presentó otro en rechazo absoluto a la iniciativa oficial.

(Noticia en desarrollo…)

