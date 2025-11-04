Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Calculan que son cerca de 5 millones las hectáreas inundadas en la provincia de Buenos Aires

4 de Noviembre de 2025 | 19:49

Escuchar esta nota

Entidades rurales advierten complicaciones futuras en la siembra de soja y maíz ya que las lluvias agravaron el estado de los caminos rurales.

Las fuertes lluvias de los últimos días sobre áreas sembradas en la provincia de Buenos Aires, especialmente en Bolívar, Daireaux y Urdampilleta, agravaron el panorama ya complicado por anegamientos en los caminos rurales. Esos accesos estaban en condiciones deplorables antes del último temporal.

“Ya no se puede pasar ni siquiera en tractor”, informó la Sociedad Rural de Bolívar, tras los 200 milímetros caídos entre lunes y martes.

Desde Carbap estimaron que el área afectada se acerca a las cinco millones de hectáreas, teniendo en cuenta que hace unas semanas, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ya había señalado que en la provincia 4,3 millones de hectáreas estaban en jaque por el avance del agua, 900.000 de ellas totalmente inundadas”, informó Noticias Argentinas.

“Antes, el problema grande era hasta Las Flores, pero hoy de Las Flores hacia el mar también está todo con muchísimos problemas. Tal vez no están totalmente inundadas pero sí muy afectadas”, explicaron desde la entidad.

Al achicamiento de la superficie disponible para la hacienda se suman las complicaciones para avanzar con la siembra de soja y maíz, y la imposibilidad de trasladar insumos o producción por muchos caminos.

Las lluvias más fuertes de las últimas horas cayeron sobre el oeste de Buenos Aires y este de La Pampa, una región que ya mostraba enormes espejos de agua crecidos hasta el borde de las rutas. Un gran volumen correrá cuenca abajo hacia los partidos de 9 de Julio y Carlos Casares, que se encuentran en situación crítica. Desde allí, el flujo del agua hacia el mar a través del Río Salado es lento por la falta de obras de dragado.
 

Política y Economía

¿Cerró una vieja grieta? Cristina Kirchner recibió a Pepe Albistur

Milei recibió a Lamelas, el embajador de Estados Unidos previo a un nuevo viaje a Miami

Karina Milei recibió a Tronco y el resto de los diputados electos de LLA y les pidió “compromiso”

El dólar cedió $15 y cerró en $1.485
Policiales
“Podría estar muerta”: la madre de la adolescente atacada con una cadena en el colegio pidió el cambio de carátula
Una banda de nueve menores tiene en vilo a una zona de La Plata: "Nadie los agarra"
Entre Ríos: un hombre festejaba su jubilación y un vecino lo asesinó con una escopeta
Alcoholizado, chocó contra una cabina de gas en La Plata y está grave
Está grave la pareja de la joven que murió quemada en Berisso
Deportes
El platense Tomás Etcheverry debutó con una victoria en el ATP 250 de Atenas
Estudiantes en la antesala de "dos finales": qué necesita para clasificar a la Copa Sudamericana
"¡Gracias Javi": Estudiantes anunció la venta de Javier Altamirano a la Universidad de Chile
VIDEO. Zaniratto, tras el triunfo ante River en el Monumental: "Con orden y sacrificio pudimos sacar el partido adelante"
La Liga Profesional destacó a Insfrán y Zaniratto como los mejores de la fecha
Espectáculos
Bizarrap anunció una explosiva sesión junto a Daddy Yankee: cuando se estrena la #0/66
Todo mal entre Benjamín Vicuña y la China Suárez por sus hijos: “Llevo más de 40 días sin verlos”
Baby Etchecopar estalló de furia por una fake news sobre su salud: "¡Asustan a mi familia!"
Marcela Tinayre y la tajante respuesta sobre su pelea con Juana Viale: “Es mi hija y no la invité”
Tinelli rompió el silencio por la amenaza a su hija Juanita y le apuntó al "dueño de un medio"
Información General
Los médicos, acorralados por el desgaste profesional o Burnout: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield
Vaca Muerta ya tiene salida al mar: finalizó la soldadura del extenso oleoducto que llega al Atlántico
Cómo evitar caer en las garras de los estafadores
Para el 2050 podrían duplicarse las muertes por calor en Latinoamérica

