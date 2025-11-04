Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Una banda de nueve menores tiene en vilo a una zona de La Plata: "Nadie los agarra"

Una banda de nueve menores tiene en vilo a una zona de La Plata: "Nadie los agarra"
4 de Noviembre de 2025 | 19:22

Este martes por la madrugada, una casa en Los Hornos fue el epicentro de una entradera protagonizada por una banda de nueve menores, en 67 entre 148 y 149, a pocas cuadras de la cárcel de mujeres.

Una cámara de seguridad de la zona captó la secuencia. Allí, en horas de la madrugada, se puede ver a los menores de edad llegando al lugar.

Una vez reunidos, ingresaron saltando un portón. Uno de ellos se trasladaba en una motocicleta mientras que el resto lo seguía a pie.

“Aprovecharon que estaba oscuro, treparon la reja y luego pasaron a la casa”, indicaron vecinos. Sostienen que estaban buscando motos o bicicletas para robarlas y utilizarlas en otros hechos delictivos.

“Andan por la calle todos juntos durante la madrugada. Nadie los agarra, andan robando como si nada. Estamos cansados de vivir con miedo, todas las noches es lo mismo”, manifestaron indignados los frentistas.

 

